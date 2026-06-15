UFC: Ilia Topuria no logra imponerse y cae en la pelea disputada en la Casa Blanca

El luchador español Ilia Topuria , de origen georgiano, cayó la madrugada de este lunes derrotado frente al estadounidense Justin Gaethje en el combate estelar de artes marciales mixtas de la UFC celebrado en la Casa Blanca con motivo del 80 cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

ESTE COMBATE PASARÁ A LA HISTORIA NUEVO CAMPEÓN Después de un brutal combate, @Justin_Gaethje se lleva la mejor victoria de su vida en la Casa Blanca #UFCWhiteHouse | Estamos en vivo por @PPlusDeportes | Presentado por @cryptocom @RamTrucks pic.twitter.com/WBuOtG0C8v

Con esta derrota, Topuria, que terminó con la cara ensangrentada, perdió la condición de invicto en su carrera y no pudo revalidar el título de campeón del peso ligero de la UFC.

Aunque Topuria pedía continuar la pelea una vez finalizado el cuarto asalto, los jueces y médicos consideraron que no podía seguir.

Gaethje, el nuevo campeón, derrotó a Topuria en el octágono instalado en el jardín sur de la Casa Blanca y en el que Trump estuvo sentado en primera fila junto a la primera dama, Melania.

Los ánimos previos a la pelea estaban caldeados dado que Gaethje se había burlado recientemente del divorcio de Topuria y este lo empujó el pasado viernes durante una rueda de prensa que tuvieron juntos en el Monumento a Abraham Lincoln, en Washington.

Ilia Topuria no pudo brillar en la Casa Blanca

La velada celebrada en la Casa Blanca, un escenario sin precedentes, fue anunciada como parte de las conmemoraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebrará el próximo 4 de julio, aunque coincide con el 80 cumpleaños de Trump.

Para el evento, el republicano instaló un estadio temporal en el jardín sur de la Casa Blanca con capacidad para unas 4.000 personas, cubierto por una gran estructura metálica con iluminación con los colores de la bandera estadounidense.

En el parque aledaño a la residencia presidencial, conocido como Elipse, se instalaron pantallas gigantes para observar las peleas, un espacio preparado para recibir a más 80.000 personas de público.

El espectáculo ha sido criticado por los detractores de Trump, por utilizar la Casa Blanca para un evento privado con fines comerciales.

El republicano tiene una larga amistad con Dana White, presidente de la UFC, organizadora del evento, que tuvo un costo de 60 millones de dólares.

Una organización ciudadana presentó una demanda para intentar frenar el combate por considerarlo un acto de corrupción, dado que Trump posee acciones de la matriz de UFC, pero un juez lo desestimó.

FUENTE: EFE