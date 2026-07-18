Mundial 2026: Lamine Yamal y Lionel Messi se apoderan de Times Square FOTO: EFE/Lavandeira jr

El español Lamine Yamal y el argentino Lionel Messi tomaron las grandes pantallas de Times Square en los días previos a la final del Mundial 2026 que enfrentará a España y Argentina (domingo 19 de julio a las 2:00 pm por RPC).

En la rueda de prensa previa a la final, Leo Messi fue preguntado por la foto que ha circulado por todo el mundo en la que el argentino, cuando tenía 20 años, se encuentra bañando a un Lamine Yamal todavía bebé.

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