Mundial 2026: Lamine Yamal y Lionel Messi se apoderan de Times Square

El español Lamine Yamal y el argentino Lionel Messi tomaron las grandes pantallas de Times Square en los días previos a la final del Mundial 2026 que enfrentará a España y Argentina (domingo 19 de julio a las 2:00 pm por RPC).
La opinión de Lionel Messi sobre la foto con Lamine Yamal - Mundial 2026
"Es una locura que exista esa foto", comentó Leo Messi, que a sus 39 años se enfrentará por primera vez a Lamine Yamal, de 19, llamado a ser su gran heredero del '10' del Barça y a ser uno de los que tome su relevo como principal figura del planeta fútbol.
FUENTE: EFE