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FUTBOL Mundial 2026 -  18 de julio de 2026 - 12:41

Mundial 2026: Lamine Yamal y Lionel Messi se apoderan de Times Square

Lamine Yamal y Lionel Messi protagonizan una imagen icónica en Times Square, previo a la final del Mundial 2026.

Mundial 2026: Lamine Yamal y Lionel Messi se apoderan de Times Square

Mundial 2026: Lamine Yamal y Lionel Messi se apoderan de Times Square

FOTO: EFE/Lavandeira jr

El español Lamine Yamal y el argentino Lionel Messi tomaron las grandes pantallas de Times Square en los días previos a la final del Mundial 2026 que enfrentará a España y Argentina (domingo 19 de julio a las 2:00 pm por RPC).

En la rueda de prensa previa a la final, Leo Messi fue preguntado por la foto que ha circulado por todo el mundo en la que el argentino, cuando tenía 20 años, se encuentra bañando a un Lamine Yamal todavía bebé.

La opinión de Lionel Messi sobre la foto con Lamine Yamal - Mundial 2026

"Es una locura que exista esa foto", comentó Leo Messi, que a sus 39 años se enfrentará por primera vez a Lamine Yamal, de 19, llamado a ser su gran heredero del '10' del Barça y a ser uno de los que tome su relevo como principal figura del planeta fútbol.

FUENTE: EFE

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