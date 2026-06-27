Mundial 2026: "Ahora toca acabar lo mejor posible", Thomas Christiansen

Thomas Christiansen habló previo al partido entre la Selección de Panamá e Inglaterra en la fecha 3 del Mundial 2026 desde New York, New Jersey.

"Jugadores que tengan ilusión por disputar este mundial, la calidad ya la tienen y creo que vienen muy motivados para este partido, un poco de frescura también, al equipo nos va bien, ahora toca disfrutar el partido con un buen partido, buenas sensaciones y acabar lo mejor posible", dijo Thomas sobre los cambios.

Para este partido, apostó por la inclusión como titular a Jorge Gutiérrez, Fidel Escobar y Tomás Rodríguez.

"Aquí podrían jugar los tres perfectamente para el partido contra Inglaterra, he apostado por Tomás y bueno, vamos a ver cómo nos va", dijo sobre la presencia de Tomás Rodríguez en el once titular.

Sobré cómo debemos jugar ante Inglaterra expresó: "Con un partido como hemos hecho ante Ghana y Croacia, serio en defensa, con esa personalidad cuando tengamos el balón, sabemos que tienen una intensidad fuerte, de presión, hay que pasar por esa primera línea de presión".