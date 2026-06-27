NBA: Oklahoma City Thunder renueva el contrato de Isaiah Hartenstein hasta la temporada 2028-29

Según los informes, los Oklahoma City Thunder de la NBA conservarán una pieza clave de su núcleo campeón. Shams Charania, de ESPN, informó el viernes por la noche que OKC acordó una extensión de contrato de tres años con el pívot Isaiah Hartenstein.
Según Charania, su nuevo contrato es por 75 millones de dólares a lo largo de tres temporadas y lo vincula con los Thunder hasta la temporada 2028-29.
Estadísticas de Isaiah Hartenstein en la NBA
El pívot de 2,13 metros promedió 11,2 puntos por partido en la temporada en la que los Thunder ganaron el campeonato, y este año promedió 9,2 puntos por partido con un 62,2% de acierto en tiros de campo.
FUENTE: NBA