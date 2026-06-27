NBA: Oklahoma City Thunder renueva el contrato de Isaiah Hartenstein hasta la temporada 2028-29

Según los informes, los Oklahoma City Thunder de la NBA conservarán una pieza clave de su núcleo campeón. Shams Charania, de ESPN, informó el viernes por la noche que OKC acordó una extensión de contrato de tres años con el pívot Isaiah Hartenstein.

El jugador de 28 años firmó originalmente un contrato de 3 años con los Thunder por 87 millones de dólares antes de la temporada 2024-25, y los Thunder tenían una opción de equipo de 28,5 millones de dólares para el último año: la próxima temporada 2026-27.

Según Charania, su nuevo contrato es por 75 millones de dólares a lo largo de tres temporadas y lo vincula con los Thunder hasta la temporada 2028-29.

Estadísticas de Isaiah Hartenstein en la NBA

El pívot de 2,13 metros promedió 11,2 puntos por partido en la temporada en la que los Thunder ganaron el campeonato, y este año promedió 9,2 puntos por partido con un 62,2% de acierto en tiros de campo.

FUENTE: NBA