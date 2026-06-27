Mundial 2026: Nico Williams y Yeremy Pino encienden las alarmas en España.

La selección España volvió a su hotel de concentración en Chattanooga (Tennessee) a las 5:40 de la madrugada hora local tras la victoria 0-1 ante Uruguay en Guadalajara (México) que le permitió ser primera de grupo y jugar el próximo 2 de julio en Los Ángeles ante Austria o Argelia en los dieciseisavos de la Copa Mundial 2026.

Un partido que, a pesar de vencer, pasó factura física a los futbolistas. Yeremy Pino, con lo que se prevé como una rotura de clavícula, y Nico Williams, quien salió cojeando del estadio.

Nico Williams y Yeremy Pino esperan el parte médico tras el duelo ante Uruguay

Ambos pasarán pruebas este sábado en un hospital para conocer el alcance de sus respectivas dolencias.

Yeremy Pino llegó al hotel con el brazo izquierdo en cabestrillo, mientras que Nico Williams seguía cojeando al bajarse del autobús, como salió del terreno de juego.

Claudio Vázquez Colomo, el jefe de los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), les dio a los futbolistas un medicamento antiinflamatorio para aliviar el dolor antes de entrar al hotel.

Internacionales y cuerpo técnico descansarán, tras viajar de madrugada de vuelta a Chattanooga, durante unas horas en el hotel y el siguiente entrenamiento está programado para este mismo sábado, a las 18:00 hora local, en la Baylor School.

Una sesión de recuperación para los internacionales después de un partido duro ante Uruguay y a la espera de conocer a medianoche su rival el próximo 2 de julio en Los Ángeles en el partido de dieciseisavos de final, con Austria y Argelia como posibles oponentes.

FUENTE: EFE