Mundial 2026: Fidel Escobar cumple 100 partidos con la Selección de Panamá ante Inglaterra FOTO / FPF

Fidel Escobar vuelve a la titular con la Selección de Panamá ante Inglaterra en la fecha 3 del Mundial 2026 donde llegará a cien partidos. En los primeros 99 partidos ha marcado 4 tantos.

Escobar, quien en inicio de año estuvo fuera de las canchas debido a una lesión, volvió al final del torneo con el Saprissa para ir tomando ritmo. Además, disputó minutos ante República Dominicana y Brasil.

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Escobar, vuelve a disputar un mundial tras hacerlo en Rusia 2018 en la era Hernán "Bolillo" Gómez.

Buena defensa de Panamá en el Mundial 2026

José Córdoba es el líder de la selección en pases completados (143) durante la Copa Mundial 2026.

Andrés Andrade ha sido una pieza clave en la salida de balón, liderando a Panamá en intentos de ruptura de líneas (100) y rupturas de líneas completadas (60).