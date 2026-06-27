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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  27 de junio de 2026 - 14:46

Mundial 2026: ¡OFICIAL! Así sale la selección de Panamá ante Inglaterra

Thomas Christiansen confirmó el once titular de Panamá para enfrentar a Inglaterra, en el cierre del grupo L de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Mundial 2026: ¡OFICIAL! Así sale la selección de Panamá ante Inglaterra.

Mundial 2026: ¡OFICIAL! Así sale la selección de Panamá ante Inglaterra.

FOTO: EFE

La selección de Panamá ya tiene a su once titular para enfrentar a Inglaterra en el Estadio New York-New Jersey, encuentro que corresponde al cierre de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Panamá se presenta a este partido sin posibilidades de clasificar a los dieciseisavos de final, luego de perder por la mínima (1-0) ante Ghana y Croacia en el Estadio Toronto.

Los dirigidos por el hispano-danés buscarán, al menos, sumar y marcar goles ante "The Three Lions", algo que se les ha resistido en las primeras dos jornadas.

Once titular de Panamá

  • Orlando Mosquera
  • Michael Amir Murillo
  • Fidel Escobar
  • José Córdoba
  • Andrés Andrade
  • Jorge Gutiérrez
  • Cristian Martínez
  • Carlos Harvey
  • Édgar Yoel Bárcenas (C)
  • José Luis Rodríguez
  • Tomás Rodríguez

Titulares de Inglaterra

  • Jordan Pickford
  • Ezri Konsa
  • Nico O'Reilly
  • Marc Guéhi
  • Jarrel Quansah
  • Elliot Anderson
  • Jude Bellingham
  • Morgan Rogers
  • Bukayo Saka
  • Harry Kane (C)
  • Marcus Rashford
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