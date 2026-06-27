Mundial 2026: ¡OFICIAL! Así sale la selección de Panamá ante Inglaterra.

La selección de Panamá ya tiene a su once titular para enfrentar a Inglaterra en el Estadio New York-New Jersey, encuentro que corresponde al cierre de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
Los dirigidos por el hispano-danés buscarán, al menos, sumar y marcar goles ante "The Three Lions", algo que se les ha resistido en las primeras dos jornadas.
Once titular de Panamá
- Orlando Mosquera
- Michael Amir Murillo
- Fidel Escobar
- José Córdoba
- Andrés Andrade
- Jorge Gutiérrez
- Cristian Martínez
- Carlos Harvey
- Édgar Yoel Bárcenas (C)
- José Luis Rodríguez
- Tomás Rodríguez
Titulares de Inglaterra
- Jordan Pickford
- Ezri Konsa
- Nico O'Reilly
- Marc Guéhi
- Jarrel Quansah
- Elliot Anderson
- Jude Bellingham
- Morgan Rogers
- Bukayo Saka
- Harry Kane (C)
- Marcus Rashford