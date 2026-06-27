Mundial 2026: ¡OFICIAL! Así sale la selección de Panamá ante Inglaterra. FOTO: EFE

La selección de Panamá ya tiene a su once titular para enfrentar a Inglaterra en el Estadio New York-New Jersey, encuentro que corresponde al cierre de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Panamá se presenta a este partido sin posibilidades de clasificar a los dieciseisavos de final, luego de perder por la mínima (1-0) ante Ghana y Croacia en el Estadio Toronto.

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