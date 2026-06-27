Mundial 2026: Así terminó la tabla de posiciones en la fase de grupos

E - PJ - P

México 3-9 Sudáfrica 3-4 República de Corea 3-3 República Checa 3-1

Grupo B

E - PJ - P

Suiza 3 -7 Canadá 3-4 Bosnia y Herzegovina 3-4 Catar 3-1

Grupo C

E - PJ - P

Brasil 3-7 Marruecos 3-7 Escocia 3-3 Haití 3-0

Grupo D

E - PJ - P

Estados Unidos 3 - 6 Australia 3-4 Paraguay 3 - 4 Turquía 3-3

Grupo E

E - PJ - P

Alemania 3-6 Costa de Marfil 3-6 Ecuador 3-4 Curazao 3-1

Grupo F

E - PJ - P

Países Bajos 3-7 Japón 3-5 Suecia 3-4 Túnez 3-0

Grupo G

E - PJ - P

Bélgica 3-5 Egipto 3 - 5 Irán 3-3 Nueva Zelanda 3-1

Grupo H

E - PJ - P

España 3 - 7 Cabo Verde 3-3 Uruguay 3 - 2 Arabia Saudí 3 - 2

Grupo I

E - PJ - P

Francia 3-9 Noruega 3-6 Senegal 3-3 Irak 3-0

Grupo J

E - PJ - P

Argentina 3-9 Austria 3-4 Argelia 3-4 Jordania 3-0

Grupo K

E - PJ - P

Colombia 3-7 Portugal 3 -5 RD de Congo 3 - 4 Uzbekistán 3 -0

Grupo L

E - PJ - P