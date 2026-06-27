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MUNDIAL 2026
Mundial 2026: Así terminó la tabla de posiciones en la fase de grupos
Repasa a continuación como terminó la tabla de posiciones de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
Repasa a continuación como terminó la tabla de posiciones de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
Grupo A
E - PJ - P
- México 3-9
- Sudáfrica 3-4
- República de Corea 3-3
- República Checa 3-1
Grupo B
E - PJ - P
- Suiza 3 -7
- Canadá 3-4
- Bosnia y Herzegovina 3-4
- Catar 3-1
Grupo C
E - PJ - P
- Brasil 3-7
- Marruecos 3-7
- Escocia 3-3
- Haití 3-0
Grupo D
E - PJ - P
- Estados Unidos 3 - 6
- Australia 3-4
- Paraguay 3 - 4
- Turquía 3-3
Grupo E
E - PJ - P
- Alemania 3-6
- Costa de Marfil 3-6
- Ecuador 3-4
- Curazao 3-1
Grupo F
E - PJ - P
- Países Bajos 3-7
- Japón 3-5
- Suecia 3-4
- Túnez 3-0
Grupo G
E - PJ - P
- Bélgica 3-5
- Egipto 3 - 5
- Irán 3-3
- Nueva Zelanda 3-1
Grupo H
E - PJ - P
- España 3 - 7
- Cabo Verde 3-3
- Uruguay 3 - 2
- Arabia Saudí 3 - 2
Grupo I
E - PJ - P
- Francia 3-9
- Noruega 3-6
- Senegal 3-3
- Irak 3-0
Grupo J
E - PJ - P
- Argentina 3-9
- Austria 3-4
- Argelia 3-4
- Jordania 3-0
Grupo K
E - PJ - P
- Colombia 3-7
- Portugal 3 -5
- RD de Congo 3 - 4
- Uzbekistán 3 -0
Grupo L
E - PJ - P
- Inglaterra 3-7
- Croacia 3-6
- Ghana 3-4
- Panamá 3-0
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