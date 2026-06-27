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Mundial 2026: Así terminó la tabla de posiciones en la fase de grupos

Mundial 2026: Así terminó la tabla de posiciones en la fase de grupos

Mundial 2026: Así terminó la tabla de posiciones en la fase de grupos

FOTO: EFE/ Kenneth Fernandez
Mundial 2026 - 

Repasa a continuación como terminó la tabla de posiciones de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Repasa a continuación como terminó la tabla de posiciones de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Grupo A

E - PJ - P

  1. México 3-9
  2. Sudáfrica 3-4
  3. República de Corea 3-3
  4. República Checa 3-1

Grupo B

E - PJ - P

  1. Suiza 3 -7
  2. Canadá 3-4
  3. Bosnia y Herzegovina 3-4
  4. Catar 3-1

Grupo C

E - PJ - P

  1. Brasil 3-7
  2. Marruecos 3-7
  3. Escocia 3-3
  4. Haití 3-0

Grupo D

E - PJ - P

  1. Estados Unidos 3 - 6
  2. Australia 3-4
  3. Paraguay 3 - 4
  4. Turquía 3-3

Grupo E

E - PJ - P

  1. Alemania 3-6
  2. Costa de Marfil 3-6
  3. Ecuador 3-4
  4. Curazao 3-1

Grupo F

E - PJ - P

  1. Países Bajos 3-7
  2. Japón 3-5
  3. Suecia 3-4
  4. Túnez 3-0

Grupo G

E - PJ - P

  1. Bélgica 3-5
  2. Egipto 3 - 5
  3. Irán 3-3
  4. Nueva Zelanda 3-1

Grupo H

E - PJ - P

  1. España 3 - 7
  2. Cabo Verde 3-3
  3. Uruguay 3 - 2
  4. Arabia Saudí 3 - 2

Grupo I

E - PJ - P

  1. Francia 3-9
  2. Noruega 3-6
  3. Senegal 3-3
  4. Irak 3-0

Grupo J

E - PJ - P

  1. Argentina 3-9
  2. Austria 3-4
  3. Argelia 3-4
  4. Jordania 3-0

Grupo K

E - PJ - P

  1. Colombia 3-7
  2. Portugal 3 -5
  3. RD de Congo 3 - 4
  4. Uzbekistán 3 -0

Grupo L

E - PJ - P

  1. Inglaterra 3-7
  2. Croacia 3-6
  3. Ghana 3-4
  4. Panamá 3-0

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