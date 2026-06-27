Mundial 2026: "Al final peleamos, no nos dimos por vencido", José Luis Rodríguez FOTO / FPF

José Luis Rodríguez, volvió a pasar por los micrófonos de RPC donde destacó el desempeño general del equipo durante el Mundial 2026 .

"Muy contento por el desempeño del equipo, al final no se nos dio los resultados que esperábamos, pero se compitió hasta el final, nos dimos por vencido, por allí en los primeros partidos necesitamos buscar mejor el arco como lo hicimos en este partido, pero muy feliz por el desempeño de los partidos, porque al final, peleamos, no nos dimos por vencido y nos quedamos con eso".

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Previo al partido ante Inglaterra, "Pumita" encabezaba al equipo en centros enviados (15) y recepciones entre la línea defensiva y el mediocampo rival (34).

"Tratamos por cerrar bien los espacios, tratar de jugar a la contra, obviamente en el segundo tiempo decidimos arriesgar un poco más, pero al final es fútbol y agradecerle a los compañeros por luchar hasta el final", dijo el volante de la Selección de Panamá