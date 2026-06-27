Mundial 2026: "Al final peleamos, no nos dimos por vencido", José Luis Rodríguez

José Luis Rodríguez, volvió a pasar por los micrófonos de RPC donde destacó el desempeño general del equipo durante el Mundial 2026.
Previo al partido ante Inglaterra, "Pumita" encabezaba al equipo en centros enviados (15) y recepciones entre la línea defensiva y el mediocampo rival (34).
"Tratamos por cerrar bien los espacios, tratar de jugar a la contra, obviamente en el segundo tiempo decidimos arriesgar un poco más, pero al final es fútbol y agradecerle a los compañeros por luchar hasta el final", dijo el volante de la Selección de Panamá