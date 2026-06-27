Mundial 2026: La Selección de Panamá se despide de la Copa del Mundo sin puntos y goles

La Selección de Panamá cayó 2-0 ante Inglaterra en su cierre en el Mundial 2026 y de esta manera se despide de la Copa del Mundo sin goles y puntos.

Nada más comenzar el partido, Tomás Rodríguez ganó el salto para lograr el primer remate del partido.

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La primera de los ingleses llegó a los ocho minutos con un disparo de Marcus Rashford.

Panamá lo volvió a intentar a los 27 minutos gracias a un balón filtrado para José Luis Rodríguez que controló y remató al primer palo para la atajada de Pickford.

En los primeros cuarenta y cinco minutos Andrés Andrade fue uno de los mejores de Panamá llegando a cortar varias jugadas de los ingleses.

Llegando a la hora de partido llegó una de las más claras de "Pumita" luego de una recuperación de Jorge Gutiérrez que se la cedió al hombre del Juárez que con la derecha remató cerca del arco.

A la hora de partido, llegó el tanto de los de Tuchel, luego de un tiro de esquina que llegó al área para Jude Bellingham que remató de zurda para anotar.

Unos minutos después, llegó el tanto de Harry Kane de cabeza tras un centro de Bellingham.

El debut en el Mundial 2026 de "Negrito"

El partido quedó marcado por el debut mundialista de Alberto Quintero, quien en Rusia 2018 se perdió la Copa del Mundo por una lesión.