Mundial 2026: Argentina logra entrenar y Lionel Scaloni podría hacer cambios para la final

La selección Argentina sí pudo salir al campo de entrenamiento de la Academia Red Bull en Morristown, aunque el comienzo de una nueva tormenta amenaza con volver a suspenderlo de cara a la final del Mundial 2026 .

Con casi tres cuartos de hora de retraso sobre el horario previsto, la plantilla albiceleste comenzó la última práctica antes de la final que le enfrentará a España este domingo en el estadio Metlife de East Rutherford.

Antes, un fuerte aguacero, con viento y numeroso aparato eléctrico, obligó al aplazamiento de la práctica, de acuerdo al protocolo de la FIFA, que acata lo estipulado por las autoridades locales, y que remarca que si cae un rayo a menos de 13 kilómetros de la zona donde se ejercitan, hay que esperar media hora en la que no deben caer rayos para poder reanudar la actividad. Si tras esa media hora vuelven a caer rayos, se reactiva el protocolo.

Argentina si pudo entrenar

En los 15 minutos abiertos a la prensa, se pudo ver cómo el técnico Lionel Scaloni repartió petos a los once que fueron titulares contra Inglaterra más Gio Lo Celso, Thiago Almada y Rodrigo de Paul, que podrían ser los cambios que se plantea el técnico para enfrentarse al conjunto de Luis de la Fuente.

A la media hora del comienzo de la práctica comenzó a llover de nuevo, aunque en esta ocasión sin aparato eléctrico, lo que posibilita que prosiga la sesión preparatoria.

Argentina ha tenido un día menos para entrenarse que España, debido a que jugó el miércoles, por lo que Scaloni da mucha importancia a poder completar este sábado la práctica.

FUENTE: EFE