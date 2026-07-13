MLB: Confirman duelo de abridores para el Juego de Estrellas 2026

En un enfrentamiento entre dos candidatos al Premio Cy Young de la MLB en el Citizens Bank Park de Filadelfia, la Liga Nacional enviará al montículo a un favorito de la afición local, el zurdo de los Filis, Cristopher Sánchez . La Liga Americana responderá con el derecho de los Azulejos, Dylan Cease .

Hace más de una semana, el dominicano Sánchez expresó entusiasmo y satisfacción cuando se enteró de que había sido elegido por segunda vez para el equipo de la Liga Nacional en el Juego de Estrellas.

“Todo el trabajo fuerte que hemos estado haciendo valió la pena”, declaró el zurdo.

Sin embargo, Sánchez dijo que no quería pensar en ser el abridor del Clásico de Media Temporada del martes en el Citizens Bank Park, no mientras todavía le quedaran dos aperturas más por realizar por los Filis. Pero Sánchez puede comenzar a pensar en eso ahora.

El dirigente del equipo del Viejo Circuito para el Juego de Estrellas, Dave Roberts, y los Filis anunciaron el domingo que Sánchez abrirá por la Nacional, convirtiéndose en el primer serpentinero del club de Filadelfia desde Roy Halladay en el 2011 y en el séptimo pitcher en la historia de los Filis en abrir un Clásico de Media Temporada. Curt Schilling (1999), Terry Mulholland (1993), Steve Carlton (1979), Curt Simmons (1952, 1957) y Robin Roberts (1950-51, 1953-1955) son los otros.

El abridor de la Liga Americana - MLB

Los Azulejos firmaron a Cease con un contrato de siete años y US$210 millones durante el receso de temporada, apostando por un lanzador que había mostrado un repertorio excepcional, pero resultados inconsistentes en las últimas campañas. Aunque Cease había estado dos veces en la conversación por el Premio Cy Young en años recientes, también registró efectividades superiores a 4.50 tanto en el 2023 como en el 2025.

Está claro que la apuesta le ha resultado a Toronto, y ahora el manager de la Liga Americana para el Juego de Estrellas, John Schneider, tendrá el privilegio de designar a su propio as como abridor del encuentro del martes. Cease pasó un breve período en la lista de lesionados a finales de mayo debido a una distensión en el tendón de la corva izquierdo, pero desde su regreso ha estado intratable, con efectividad de 1.73 y 56 ponches en seis aperturas.

FUENTE: MLB