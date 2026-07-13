Mundial 2026: Posible alineación de Francia vs España para semifinales.

La selección de Francia y España se enfrentarán en la semifinal del Mundial 2026 en un duelo que promete mucha calidad, goles y sensaciones en busca del primer finalista este martes.
- Portero: Mike Maignan
- Defensas: Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne
- Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni (o Manu Koné) y Adrien Rabiot
- Mediapuntas: Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué (o Bradley Barcola)
- Delantero: Kylian Mbappé
España:
- Portero: Unai Simón
- Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella
- Mediocampistas: Rodri y Fabián Ruiz (o Pedri)
- Mediapuntas: Lamine Yamal, Dani Olmo y Álex Baena
- Delantero: Mikel Oyarzabal