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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  13 de julio de 2026 - 13:36

Mundial 2026: Posible alineación de Francia vs España para semifinales

Repasa las posibles alineaciones de la selección de Francia para medirse a España en la semifinal del Mundial 2026.

Mundial 2026: Posible alineación de Francia vs España para semifinales.

Mundial 2026: Posible alineación de Francia vs España para semifinales.

FOTO: IA

La selección de Francia y España se enfrentarán en la semifinal del Mundial 2026 en un duelo que promete mucha calidad, goles y sensaciones en busca del primer finalista este martes.

Posibles alineaciones de Francia vs España en el Mundial 2026

Francia:

  • Portero: Mike Maignan
  • Defensas: Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne
  • Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni (o Manu Koné) y Adrien Rabiot
  • Mediapuntas: Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué (o Bradley Barcola)
  • Delantero: Kylian Mbappé

España:

  • Portero: Unai Simón
  • Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella
  • Mediocampistas: Rodri y Fabián Ruiz (o Pedri)
  • Mediapuntas: Lamine Yamal, Dani Olmo y Álex Baena
  • Delantero: Mikel Oyarzabal

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