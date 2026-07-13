Mundial 2026: Luis de la Fuente cree que "el gran día de Lamine" llegará

Luis de la Fuente, técnico de la selección española, dijo este lunes que "el gran día" de Lamine Yamal en el Mundial, "está por llegar" y que espera "que sea mañana", en la semifinal del Mundial 2026 , y "si no en la final".

"El gran día de Lamine está por llegar y espero que sea mañana, y si no en la final", indicó en la conferencia de prensa oficial el seleccionador español, que afirmó que el cartel de favorito no le dice nada.

Y ensalzó a Kylian Mbappé.

“La crítica es libre. Es un futbolista genial, igual que también han criticado a algunos de nuestros jugadores y se tienen que sobreponer a ellos. Soy un admirador del fútbol espectáculo y de los grandes futbolistas que hay, como él”, dijo.

El seleccionador español no desveló si jugará Pedri o Fabián de inicio ante Francia.

“Cada uno tiene sus virtudes, dentro de que son jugadores que tienen características diferentes; y pueden jugar los dos. Si tengo esa duda, pondremos a los dos y se acabó el problema”, bromeó.

Y tampoco dio pistas sobre si Mikel Merino, tras sus dos goles salvadores ante Portugal y Bélgica, se ganó la titularidad ante Francia.

“Tengo una suerte tremenda. Hay 26 futbolistas que podrían ser titulares mañana tranquilamente. Los detalles que nos invitan a optar por un jugador u otro depende de nuestro análisis del rival", contestó.

De la Fuente respondió de esta forma al entrenador francés Didier Deschams, que afirmó que la favorita es España, tal y como dijo al comienzo del torneo. "A mí, que me digan que eres favorito, no significa nada. Nos enfrentamos dos grandes selecciones, no mete más presión. No vale para nada favorito o no favorito". dijo en conferencia de prensa.

Estudiados

"Tenemos muy estudiado a Francia. Tiene futbolistas excepcionales, pero nosotros también. La clave es intentar imponer las características de uno al otro. En cualquier caso, estaremos muy pendientes de ellos, ganando duelos, con ayudas, siendo protagonistas con nuestro estilo y hay que tener cuidado con las transiciones de ellos, que son muy rápidas", añadió.

“Son partidos diferentes, por muchos motivos. Mañana es otra semifinal. Siempre se aprende de esos partidos. Nosotros trataremos de repetir esos escenarios que nos fueron favorables y otros, como los últimos 15 minutos del 5-1 al 5-4, intentar que no se den. Somos dos estilos antagónicos e intentaremos limitar sus contragolpes, que son muy peligrosos", añadió.

Además, De la Fuente transmitió lo que le dice a sus futbolistas antes de salir al campo.

“Salgamos a disfrutar. Estamos en un escenario único y sabe Dios si será repetible. Y que seamos nosotros mismos, que seamos el equipo que sabemos ser; un equipo profesional y que quiere competir hasta la final", declaró.

“A los futbolistas me gusta decirles que… bueno, si lo digo les cuento el secreto. Pero lo voy a decir -ríe-. ‘Disfrutad del momento, somos unos privilegiados, vamos a jugar al fútbol y hagamos lo que tenemos que hacer’. Es algo bueno afrontar los partidos de esa manera", apuntó.

FUENTE: EFE