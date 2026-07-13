Sebastian Fundora quiere enfrentarse a Jaron Ennis, en unificación súperwélter

El campeón CMB de la categoría de peso súperwélter Sebastian Fundora tiene ahora en la mira al recientemente coronado Jaron Ennis, en choque de unificación.

Fundora, de 28 años de edad está dispuesto a medirse ante su compatriota estadounidense y explosivo púgil de las 154 libras Ennis, quien hace poco derrotó de manera contundente a Xander Zayas, pero antes de ello el apodado como "Torre Infernal" deberá superar reto ante Ermal Hadribeaj, retador obligatorio, en velada de PBC a través de DAZN Boxing.

El originario de Coachella, California habló luego del anuncio de que PBC se une a DAZN, destacando que las grandes peleas están en camino.

Sebastian Fundora en busca de los grandes nombres

“Ahora todas estas grandes peleas son las más realistas. Estamos todos en la misma plataforma, así que este es el momento. Jaron Ennis es quien me retó, así que sería el tipo al que quiero enfrentarme pronto”, mencionó Fundora, púgil de 1,97 m de estatura.

Esto podría significar combates de unificación, en busca de conquistar el indiscutible de la categoría, ya que "Boots" ahora tiene en su poder los cetros doraos AMB y OMB.

Otro de los destacados de la categoría lo es Vergil Ortiz, interino campeón del CMB, quien también ha sido mencionado como posible retador de los campeones absolutos.