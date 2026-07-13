¡OFICIAL! La FPF anuncia continuidad de Thomas Christiansen

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que, a través de su Comité Ejecutivo, decidió dar continuidad al proyecto deportivo iniciado en 2020 con Thomas Christiansen como entrenador de la Selección de Panamá Mayor Masculina.

Según el comunicado, la FPF alcanzó un acuerdo con el estratega, el cual establece mecanismos para que el próximo Comité Ejecutivo, que será electo en diciembre, pueda decidir si da continuidad o no al proyecto, sin poner en riesgo las finanzas de la federación.

Además, se indicó que en los próximos días los representantes legales de la FPF y de Thomas Christiansen iniciarán el proceso de redacción del respectivo contrato.

La federación señaló que, tras un análisis minucioso y detallado, el Comité Ejecutivo está convencido de que el trabajo realizado por Christiansen durante estos años permitirá que la Selección Nacional continúe evolucionando y brindando alegrías al país, además de generar mejores condiciones para todos los integrantes del ecosistema del fútbol panameño, incluyendo a los clubes de las ligas federadas y del fútbol aficionado, a través de sus ligas provinciales y de corregimiento.

Finalmente, la FPF agradeció a Thomas Christiansen su disposición durante el proceso de conversaciones y anunció que el contrato se formalizará en las próximas semanas para dar inicio a una nueva etapa, que se extenderá desde el 1 de agosto de 2026 hasta la conclusión del proceso mundialista rumbo a 2030.

FUENTE: FEPAFUT