MLB: ¿Cuáles son los 8 participantes del Home Run Derby?

El Home Run Derby de la MLB 2026 está a la vuelta de la esquina, y los ocho participantes de este año ya han confirmado oficialmente su presencia.

El evento de este año se transmitirá en vivo por la señal de RPC desde el Citizens Bank Park de Filadelfia el lunes (7:00 p.m).

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Pero esa no será la única novedad. El Derby de 2026 también contará con un formato totalmente nuevo, el cual promete importantes beneficios tanto para los participantes como para los espectadores.

Ocho jugadores seguirán conformando el grupo de participantes, al igual que en años anteriores. Pero en lugar de intentar conectar la mayor cantidad de cuadrangulares posible durante rondas cronometradas, los participantes comenzarán cada vuelta con un número finito de swings: Veinte en la primera ronda, 15 en la segunda y 15 nuevamente en la ronda final.

Participantes del Home Run Derby - MLB

Munetaka Murakami, Medias Blancas

Total actual de jonrones: 20

Jonrón más largo de 2026: 451 pies, el 22 de abril contra los D-backs

Jonrón con mayor velocidad de salida de 2026: 114.1 mph, el 17 y el 19 de abril contra los Atléticos

Kyle Schwarber, Filis

Total actual de jonrones: 32

Jonrón más largo de 2026: 460 pies, el 3 de abril contra los Rockies

Jonrón con mayor velocidad de salida de 2026: 113.0 mph, el 30 de abril contra los Gigantes

Bryce Harper, Filis

Total actual de jonrones: 20

Jonrón más largo de 2026: 457 pies, el 16 de mayo contra los Piratas

Jonrón con mayor velocidad de salida de 2026: 113.5 mph, el 26 de mayo contra los Padres

Jordan Walker, Cardenales

Total actual de jonrones: 22

Jonrón más largo de 2026: 459 pies, el 4 de abril contra los Tigres

Jonrón con mayor velocidad de salida de 2026: 116.6 mph, el 13 de junio contra los Mellizos

Willson Contreras, Medias Rojas

Total actual de jonrones: 20

Jonrón más largo de 2026: 449 pies, el 5 de mayo contra los Tigres

Jonrón con mayor velocidad de salida de 2026: 112.8 mph, el 5 de junio contra los Yankees

Jac Caglianone, Reales

Total actual de jonrones: 14

Jonrón más largo de 2026: 444 pies, el 21 de junio contra los Cardenales

Jonrón con mayor velocidad de salida de 2026: 113.4 mph, el 16 de mayo en casa de los Cardenales

Junior Caminero, Rays

Total actual de jonrones: 27

Jonrón más largo de 2026: 463 pies, el 28 de junio contra los D-backs

Jonrón con mayor velocidad de salida de 2026: 114.3 mph, el 7 de mayo contra los Medias Rojas

Ben Rice, Yankees

Total actual de jonrones: 28

Jonrón más largo de 2026: 433 pies, el 19 de junio contra los Rojos

Jonrón con mayor velocidad de salida de 2026: 110.9 mph, el 3 de abril contra los Marlins

FUENTE: MLB