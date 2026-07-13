MLB: ¿Cuáles son los 8 participantes del Home Run Derby?

El Home Run Derby de la MLB 2026 está a la vuelta de la esquina, y los ocho participantes de este año ya han confirmado oficialmente su presencia.
Pero esa no será la única novedad. El Derby de 2026 también contará con un formato totalmente nuevo, el cual promete importantes beneficios tanto para los participantes como para los espectadores.
Ocho jugadores seguirán conformando el grupo de participantes, al igual que en años anteriores. Pero en lugar de intentar conectar la mayor cantidad de cuadrangulares posible durante rondas cronometradas, los participantes comenzarán cada vuelta con un número finito de swings: Veinte en la primera ronda, 15 en la segunda y 15 nuevamente en la ronda final.
Participantes del Home Run Derby - MLB
Munetaka Murakami, Medias Blancas
Total actual de jonrones: 20
Jonrón más largo de 2026: 451 pies, el 22 de abril contra los D-backs
Jonrón con mayor velocidad de salida de 2026: 114.1 mph, el 17 y el 19 de abril contra los Atléticos
Kyle Schwarber, Filis
Total actual de jonrones: 32
Jonrón más largo de 2026: 460 pies, el 3 de abril contra los Rockies
Jonrón con mayor velocidad de salida de 2026: 113.0 mph, el 30 de abril contra los Gigantes
Bryce Harper, Filis
Total actual de jonrones: 20
Jonrón más largo de 2026: 457 pies, el 16 de mayo contra los Piratas
Jonrón con mayor velocidad de salida de 2026: 113.5 mph, el 26 de mayo contra los Padres
Jordan Walker, Cardenales
Total actual de jonrones: 22
Jonrón más largo de 2026: 459 pies, el 4 de abril contra los Tigres
Jonrón con mayor velocidad de salida de 2026: 116.6 mph, el 13 de junio contra los Mellizos
Willson Contreras, Medias Rojas
Total actual de jonrones: 20
Jonrón más largo de 2026: 449 pies, el 5 de mayo contra los Tigres
Jonrón con mayor velocidad de salida de 2026: 112.8 mph, el 5 de junio contra los Yankees
Total actual de jonrones: 14
Jonrón más largo de 2026: 444 pies, el 21 de junio contra los Cardenales
Jonrón con mayor velocidad de salida de 2026: 113.4 mph, el 16 de mayo en casa de los Cardenales
Junior Caminero, Rays
Total actual de jonrones: 27
Jonrón más largo de 2026: 463 pies, el 28 de junio contra los D-backs
Jonrón con mayor velocidad de salida de 2026: 114.3 mph, el 7 de mayo contra los Medias Rojas
Ben Rice, Yankees
Total actual de jonrones: 28
Jonrón más largo de 2026: 433 pies, el 19 de junio contra los Rojos
Jonrón con mayor velocidad de salida de 2026: 110.9 mph, el 3 de abril contra los Marlins
FUENTE: MLB