Mundial 2026: Grandes ausencias en la convocatoria de la Selección de Panamá

La selección de Panamá ya definió su convocatoria para afrontar la Copa Mundial 2026 de la FIFA, donde el técnico Thomas Christiansen reveló una lista de 26 futbolistas con varias ausencias.
JD Gunn estuvo hasta lo último momento luchando por el tercer puesto de arquero, pero César Samudio le ganó la partida.
Kadir Barría, José Murillo, Víctor Griffith e Iván Anderson estarán en la lista de reservas.
Ausencias en la convocatoria de la Selección de Panamá para el Mundial 2026
- Kadir Barría
- Abdiel Ayarza
- JD Gunn
- Víctor Griffith