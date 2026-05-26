Mundial 2026: Grandes ausencias en la convocatoria de la Selección de Panamá

La selección de Panamá ya definió su convocatoria para afrontar la Copa Mundial 2026 de la FIFA, donde el técnico Thomas Christiansen reveló una lista de 26 futbolistas con varias ausencias.

La más notoria es del delantero Kadir Barría de 18 años, quien tuvo un rendimiento alto en el amistoso contra Bolivia donde marcó y también sumó minutos en los choques contra México y Sudáfrica.

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JD Gunn estuvo hasta lo último momento luchando por el tercer puesto de arquero, pero César Samudio le ganó la partida.

Kadir Barría, José Murillo, Víctor Griffith e Iván Anderson estarán en la lista de reservas.

Ausencias en la convocatoria de la Selección de Panamá para el Mundial 2026