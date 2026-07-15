La selección de Argentina venció (1-2) a Inglaterra en Atlanta y con esto se definió cuál será la final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, que se disputará en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey.
Por su parte, España hizo lo propio al pasarle por encima a Francia, la gran favorita, con anotaciones de Mikel Oyarzabal (22') y Pedro Porro (58') en un partido que dominaron los ibéricos de principio a fin.
Argentina buscará ganar por primera vez dos mundiales de forma consecutiva, mientras que la Roja tiene como objetivo llegar al trono por segunda vez en su historia.
España vs Argentina: Fecha, hora y dónde ver la final del Mundial 2026
- Fecha: Domingo, 19 de julio de 2026
- Hora: 2:00 p.m.
- Lugar: Estadio de Nueva York-Nueva Jersey
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y seguir más detalles en las redes sociales de RPC Deportes