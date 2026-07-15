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FUTBOL Mundial 2026 -  15 de julio de 2026 - 17:10

Mundial 2026: Lautaro Martínez celebra entre lágrimas su gol histórico en semifinales

"Siempre soñé con hacer este gol", dijo Lautaro Martínez luego de marcar el gol de la clasificación a la final del Mundial 2026.

Mundial 2026: Lautaro Martínez celebra entre lágrimas su gol histórico en semifinales
Mundial 2026: Lautaro Martínez celebra entre lágrimas su gol histórico en semifinalesFoto: EFE/EPA/WILL OLIVER

Lautaro Martínez afirmó visiblemente emocionado que siempre soñó con hacer un gol como el que logró este miércoles en el descuento para dar a Argentina el pase a la final del Mundial 2026 tras vencer a Inglaterra por 1-2.

"Muy fuerte esto, es muy fuerte", comenzó diciendo el delantero del Inter de Milán en una entrevista a pie de campo después de la victoria, en la que apenas podía contener las lágrimas.

Martínez, que anotó el segundo tanto en el descuento, destacó que soñó con hacer un gol así de importante desde que su padre le compró sus primeras botas de fútbol, y aclaró que había tenido una corazonada desde el banquillo.

Lautaro Martínez y el sueño de marcar el gol - Mundial 2026

"Lo soñé, te lo juro. Se lo dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol, se lo dije a Facu Medina, que iba a entrar y lo iba a ganar", agregó.

Sobre el partido, dijo que Argentina aprovechó el momento en el que Inglaterra se cansó de presionar, lo que les generó "más tranquilidad para mover la pelota".

"Hicimos ancha la cancha y al final conseguimos los goles y después de tres años y medio, volvemos a jugar una final del mundo", sentenció el delantero.

Argentina y España se verán las caras el próximo domingo en la final del Mundial en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

FUENTE: EFE

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