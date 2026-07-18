Mundial 2026: Inglaterra derrota a Francia y se queda con el tercer lugar

Con cuatro goles en la primera parte, la selección de Inglaterra derrotó por marcador de 6-4 a Francia en el partido por el tercer lugar de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Declan Rice abrió el marcador al minuto 3' con un remate de larga distancia y luego aparecieron Ezri Konsa (18') y Bukayo Saka (37 y 45+1) por partida doble para aumentar la ventaja en el Estadio de Miami.

Los franceses trataron de reaccionar en la segunda parte con su capitán Kylian Mbappé, quien rompió las redes al 48' con asistencia de Michael Olise, luego llegó el segundo tanto de Bradley Barcola al 54' con asistencia Mbappé y un tercer gol del jugador del Real Madrid al 66' para firmar su doblete y poner el encuentro más dramático.

Los ingleses aseguraron la victoria con un gol de penal de Bukayo Saka al 87', pero sufrieron un poco al final cuando Dembélé anotó el cuarto gol de Francia al 90+6 hasta que Jude Bellingham sentenció el triunfo al 90+8.

Kylian Mbappé, máximo goleador en Mundiales - Mundial 2026

El delantero de 27 años lidera la carrera por la Bota de Oro con 10 goles en este torneo y es el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo con su gol 22.