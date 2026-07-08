MLB: Iván Herrera con jornada productiva entre los panameños FOTO / CARDINALS

Un total de cinco peloteros panameños tuvieron acción en el Béisbol de las Grandes Ligas ( MLB ) este martes 7 de julio.

"Chema" se fue en blanco en cuatro turnos en la derrota 6-4 de los Yankees de New York ante los Rays de Tampa Bay.

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Este año batea para .245 con 10 cuadrangulares, 33 remolcadas y 20 bases robadas, además de .701 de OPS.

Iván Herrera

En una jornada doble, Herrera en uno de los encuentros como designado se fue de 4-2 con un HR en la derrota 4-3 de los Cardenales de San Luis ante los Cerveceros de Milwaukee. Mientras que en otro partido se fue en blanco en dos turnos con una base por bolas.

Esta campaña batea para .254 con 11 cuadrangulares, 40 impulsadas, 5 bases robadas y .794 de OPS.

Miguel Amaya

El "Kangri" se fue de 3-2 con 3 anotadas, 1 base por bolas en la victoria de los Cubs de Chicago ante los Orioles de Baltimore 5-2.

Esta temporada batea para .234 con 3 cuadrangulares, 13 producidas y .725 de OPS.

Justin Lawrence

El diestro lanzó 0.1 con un ponche en la derrota de los Nacionales de Washington ante los Astros de Houston por 6-3.

Este año en 34 partidos, tiene marca de 0-3 con 7.67 de efectividad en 31.2 con 41 ponches y .193 de WHIP.

Edmundo Sosa

"Mundito" se fue de 3-1 con una producida en la victoria de los Phillies de Philadelphia ante los Rojos de Cincinnati 4-1.

Esta temporada batea para .218 con 5 cuadrangulares, 25 remolcadas, 3 bases robadas y .628 de OPS.