MLB: Iván Herrera castigó la poderosa recta de Jacob Misiorowski

En un partido reprogramado del 5 de mayo, el panameño Iván Herrera demostró su poder en la MLB y conectó cuadrangular este martes en la derrota de los Cardenales de San Luis 4-3 frente a los Cerveceros de Milwaukee en el Busch Stadium.

El enorme batazo del receptor canalero llegó en la baja del tercer episodio ante una recta de cuatro costuras de 102.4 mph del lanzador derecho Jacob Misiorowski.

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La pelota viajó 378 pies y tuvo una velocidad de salida de 101.2mph, para llegar a 11 vuelacercas en la campaña y poner en ese momento la pizarra 3-2 a favor de su equipo.

Herrera terminó bateando de 4-2 con 1 jonrón, 1 carrera empujada y 1 anotada.

Números de Iván Herrera en la temporada 2026 de la MLB

El pelotero de 26 años tiene un promedio ofensivo de .255 con 11 cuadrangulares, 40 carreras empujadas, 59 anotadas, 14 dobles, 1 triple, 49 bases por bolas, 65 ponches y 5 bases robadas.