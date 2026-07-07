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FUTBOL Mundial 2026 -  7 de julio de 2026 - 19:07

Argentina vs Suiza: Fecha, hora y dónde ver en cuartos del Mundial 2026

Repasa todos los detalles del duelo entre Argentina y Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026.

Argentina vs Suiza: Fecha
Argentina vs Suiza: Fecha, hora y dónde ver en cuartos del Mundial 2026Foto: Selección Argentina

La selección de Argentina superó otra dura prueba en el Mundial 2026 al imponerse por 3-2 sobre Egipto en un partido lleno de emociones. Con este sufrido triunfo, la Albiceleste selló su clasificación y ya sabe que su siguiente desafío en cuartos de final será frente a Suiza, que dejó en el camino a Colombia tras vencerla 4-3 en la tanda de penales, luego de un empate sin goles durante los 120 minutos de juego en el Estadio BC Place Vancouver.

El choque entre suizos y argentinos, que pinta para un partidazo, se realizará en Kansas City.

ARGENTINA VS SUIZA: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN EL MUNDIAL 2026

  • Fecha: Sábado, 11 de julio de 2026
  • Hora: 8:00 p.m.
  • Lugar: Estadio de Kansas City
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y más detalles en las redes sociales de RPC Deportes
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