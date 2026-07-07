Argentina vs Suiza: Fecha, hora y dónde ver en cuartos del Mundial 2026

La selección de Argentina superó otra dura prueba en el Mundial 2026 al imponerse por 3-2 sobre Egipto en un partido lleno de emociones. Con este sufrido triunfo, la Albiceleste selló su clasificación y ya sabe que su siguiente desafío en cuartos de final será frente a Suiza, que dejó en el camino a Colombia tras vencerla 4-3 en la tanda de penales, luego de un empate sin goles durante los 120 minutos de juego en el Estadio BC Place Vancouver.