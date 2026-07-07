Noruega vs Inglaterra: Fecha, hora y dónde ver cuartos del Mundial 2026

Noruega ya ha protagonizado una de las grandes historias de la Copa Mundial 2026 tras alcanzar los cuartos de final por primera vez en su historia, donde enfrentará a la Inglaterra de Harry Kane. El equipo de Ståle Solbakken terminó como subcampeón del Grupo I por detrás de Francia y luego logró dos victorias históricas en sus primeros partidos de eliminatorias en un Mundial.
Inglaterra, por su parte, lideró el Grupo L por delante de Croacia, Ghana y Panamá, aunque luego tuvo que esforzarse para conseguir su plaza en los cuartos de final. Los Tres Leones remontaron un gol en contra para vencer 2-1 a Congo en los 16vos de final gracias a dos goles tardíos de Harry Kane, y luego mostraron otro tipo de carácter ante los coanfitriones México en octavos: Jude Bellingham marcó dos goles mientras el equipo de Thomas Tuchel resistía para lograr una victoria 3-2 en el Estadio de Ciudad de México tras jugar gran parte de la segunda parte con diez jugadores.
NORUEGA VS INGLATERRA: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN EL MUNDIAL 2026
- Fecha: Sábado, 11 de julio de 2026
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Estadio de Miami
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y más detalles en las redes sociales de RPC Deportes
FUENTE: FIFA