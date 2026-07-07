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FUTBOL Mundial 2026 -  7 de julio de 2026 - 18:44

Noruega vs Inglaterra: Fecha, hora y dónde ver cuartos del Mundial 2026

Repasa todos los detalles del duelo que tendrá Noruega e Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026.

Noruega vs Inglaterra: Fecha

Noruega vs Inglaterra: Fecha, hora y dónde ver cuartos del Mundial 2026

FOTO: IA

Noruega ya ha protagonizado una de las grandes historias de la Copa Mundial 2026 tras alcanzar los cuartos de final por primera vez en su historia, donde enfrentará a la Inglaterra de Harry Kane. El equipo de Ståle Solbakken terminó como subcampeón del Grupo I por detrás de Francia y luego logró dos victorias históricas en sus primeros partidos de eliminatorias en un Mundial.

Erling Haaland fue el héroe de Noruega en ambos encuentros: marcó un gol de la victoria en el último minuto contra Costa de Marfil en los dieciseisavos de final y luego firmó un doblete ante la pentacampeona Brasil en los octavos, llevando a la selección nórdica aún más lejos en territorio desconocido. Haaland ya ha marcado siete goles en cuatro partidos y pelea el liderato de la carrera por la Bota de Oro adidas junto a Kylian Mbappé y Lionel Messi.

Inglaterra, por su parte, lideró el Grupo L por delante de Croacia, Ghana y Panamá, aunque luego tuvo que esforzarse para conseguir su plaza en los cuartos de final. Los Tres Leones remontaron un gol en contra para vencer 2-1 a Congo en los 16vos de final gracias a dos goles tardíos de Harry Kane, y luego mostraron otro tipo de carácter ante los coanfitriones México en octavos: Jude Bellingham marcó dos goles mientras el equipo de Thomas Tuchel resistía para lograr una victoria 3-2 en el Estadio de Ciudad de México tras jugar gran parte de la segunda parte con diez jugadores.

NORUEGA VS INGLATERRA: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN EL MUNDIAL 2026

  • Fecha: Sábado, 11 de julio de 2026
  • Hora: 4:00 p.m.
  • Lugar: Estadio de Miami
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y más detalles en las redes sociales de RPC Deportes

FUENTE: FIFA

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