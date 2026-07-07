Noruega vs Inglaterra: Fecha, hora y dónde ver cuartos del Mundial 2026 FOTO: IA

Noruega ya ha protagonizado una de las grandes historias de la Copa Mundial 2026 tras alcanzar los cuartos de final por primera vez en su historia, donde enfrentará a la Inglaterra de Harry Kane. El equipo de Ståle Solbakken terminó como subcampeón del Grupo I por detrás de Francia y luego logró dos victorias históricas en sus primeros partidos de eliminatorias en un Mundial.

Erling Haaland fue el héroe de Noruega en ambos encuentros: marcó un gol de la victoria en el último minuto contra Costa de Marfil en los dieciseisavos de final y luego firmó un doblete ante la pentacampeona Brasil en los octavos, llevando a la selección nórdica aún más lejos en territorio desconocido. Haaland ya ha marcado siete goles en cuatro partidos y pelea el liderato de la carrera por la Bota de Oro adidas junto a Kylian Mbappé y Lionel Messi.

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