Mundial 2026: Conoce a la selección de España

La selección de España, mejor conocida como "La Roja", llegará al Mundial 2026 con el objetivo de ganar su segunda Copa y la experiencia de Luis De La Fuente van en busca de la historia.
Luis de la Fuente quiere llevar a España a su segundo título, llegó en el 2022 y ganó la Eurocopa 2024.
Conoce a España en el Mundial 2026
El máximo goleador de España es David Villa con 59 anotaciones, y el jugador con más partidos es Sergio Ramos con 180 encuentros.
España llegó al Mundial 2026 luego de unas eliminatorias perfectas, siendo los primeros de su grupo en UEFA.
Llegan como uno de los equipos favoritos por la Copa con jugadores como Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams, entre otros.