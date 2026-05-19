Mundial 2026: Conoce a la selección de España

La selección de España, mejor conocida como "La Roja", llegará a l Mundial 2026 con el objetivo de ganar su segunda Copa y la experiencia de Luis De La Fuente van en busca de la historia.

España sumará su 17vo Mundial, su primero fue en 1934 y solamente han ganado una vez y fue en el 2010 con Vicente del Bosque como entrenador, en una época con jugadores como Andrés Iniesta, Xavi Hernández, David Villa, Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos, entre otros en Sudáfrica.

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Luis de la Fuente quiere llevar a España a su segundo título, llegó en el 2022 y ganó la Eurocopa 2024.

Conoce a España en el Mundial 2026

El máximo goleador de España es David Villa con 59 anotaciones, y el jugador con más partidos es Sergio Ramos con 180 encuentros.

España llegó al Mundial 2026 luego de unas eliminatorias perfectas, siendo los primeros de su grupo en UEFA.

Llegan como uno de los equipos favoritos por la Copa con jugadores como Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams, entre otros.