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MAREA ROJA Mundial 2026 -  16 de junio de 2026 - 09:34

Mundial 2026: Posible XI de la Selección de Panamá vs Ghana

La Selección de Panamá chocará con Ghana en su primer encuentro de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Mundial 2026: Posible XI de la Selección de Panamá vs Ghana

Mundial 2026: Posible XI de la Selección de Panamá vs Ghana

FOTO: FPF

La Selección de Panamá se declara lista para su debut ante Ghana en la Copa Mundial 2026, luego de cumplir varios días de entrenamiento en su campamento base instalado en el Nottawasaga Resort, ubicado en Ontario, Canadá.

Los dirigidos por el DT Thomas Christiansen llegarán al debut mundialista después de perder con Brasil, ganarle a República Dominicana y empatar con Bosnia y Herzegovina en amistosos.

La gran incógnita de los canaleros será la presencia de Adalberto Carrasquilla en el once inicial, entrando como suplente o hasta perderse el partido, tras entrenar muchos días diferenciado por una lesión en los aductores que sufrió con Pumas en la Liga MX.

POSIBLE XI DE PANAMÁ VS GHANA

Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo, Andrés Andrade, José Córdoba, Jiovany Ramos, César Blackman, Carlos Harvey, Édgar Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez, Ismael Díaz y José Fajardo.

GHANA VS SELECCIÓN DE PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN LA COPA MUNDIAL 2026

  • Fecha: Miércoles, 17 de junio de 2026
  • Hora: 6:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Toronto
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión

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