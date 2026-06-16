Mundial 2026: Posible XI de la Selección de Panamá vs Ghana FOTO: FPF

La Selección de Panamá se declara lista para su debut ante Ghana en la Copa Mundial 2026, luego de cumplir varios días de entrenamiento en su campamento base instalado en el Nottawasaga Resort, ubicado en Ontario, Canadá.

Los dirigidos por el DT Thomas Christiansen llegarán al debut mundialista después de perder con Brasil, ganarle a República Dominicana y empatar con Bosnia y Herzegovina en amistosos.

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