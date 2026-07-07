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FUTBOL Mundial 2026 -  7 de julio de 2026 - 16:24

Mundial 2026: Mostafa Ziko criticó la actuación del árbitro François Letexier

Mostafa Ziko, tras la eliminación de Egipto ante Argentina en el Mundial 2026: "El torneo estuvo amañado".

Mundial 2026: Mostafa Ziko criticó la actuación del árbitro François Letexier

Mundial 2026: Mostafa Ziko criticó la actuación del árbitro François Letexier

FOTO: EFE/ Alberto Boal

El jugador de la selección de Egipto, Mostafa Ziko, criticó este martes la actuación arbitral del partido en el que su equipo cayó eliminado del Mundial 2026 tras sufrir una rápida remontada ante Argentina, que fue capaz de revertir un 0-2 en apenas 13 minutos para imponerse por 3-2 y llevarse el billete a los cuartos de final.

En declaraciones posteriores a la finalización del encuentro, el jugador egipcio, que anotó el 0-2 en el minuto 67 y vio como el VAR le anuló previamente otro tanto al determinar que existía falta sobre un futbolista argentino en el inicio de la jugada del gol, felicitó a Argentina por el pase a la siguiente ronda y afirmó que "el torneo estuvo amañado".

Ziko no se guardó nada - Mundial 2026

"No necesitaron nada más... el árbitro fue injusto, injusto, injusto, injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina", señaló el atacante egipcio visiblemente decepcionado.

FUENTE: EFE

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