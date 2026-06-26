Mundial 2026: XI confirmados de España y Uruguay para duelo de alto nivel

Marcos Llorente y Mikel Merino, en lugar de Pedro Porro y Dani Olmo, son las novedades de Luis de la Fuente en el once titular de España para el encuentro ante Uruguay, correspondiente a la última jornada del Grupo H del Mundial 2026.
XI DE ESPAÑA - MUNDIAL 2026
Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Mikel Merino; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena.
XI DE URUGUAY
Muslera, Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria, Fede Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Canobbio, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.
FUENTE: EFE