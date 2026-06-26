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FUTBOL Mundial 2026 -  26 de junio de 2026 - 18:05

Mundial 2026: XI confirmados de España y Uruguay para duelo de alto nivel

Las selecciones de España y Uruguay revelaron sus alineaciones para el duelo del grupo H del Mundial 2026.

Mundial 2026: XI confirmados de España y Uruguay para duelo de alto nivel

Mundial 2026: XI confirmados de España y Uruguay para duelo de alto nivel

Foto: SEFUTBOL

Marcos Llorente y Mikel Merino, en lugar de Pedro Porro y Dani Olmo, son las novedades de Luis de la Fuente en el once titular de España para el encuentro ante Uruguay, correspondiente a la última jornada del Grupo H del Mundial 2026.

Llorente vuelve a salir de inicio tras hacerlo en el debut y ser suplente contra Arabia Saudí, mientras que Mikel Merino será titular por primera vez en el torneo en sustitución de Dani Olmo.

XI DE ESPAÑA - MUNDIAL 2026

Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Mikel Merino; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena.

XI DE URUGUAY

Muslera, Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria, Fede Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Canobbio, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

FUENTE: EFE

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