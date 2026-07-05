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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  5 de julio de 2026 - 12:08

POLÉMICA. La FIFA suspende la tarjeta roja de Folarin Balogun y está disponible ante Bélgica

Folarin Balogun estará disponible para el duelo de octavos de final ante Bélgica porque la FIFA decidió suspender la tarjeta roja.

 La FIFA suspende la tarjeta roja de Folarin Balogun

 La FIFA suspende la tarjeta roja de Folarin Balogun

FIFA

El Comité Disciplinario de la FIFA emitió una actualización el domingo sobre la situación del atacante de 25 años, nacido en Nueva York, que ha marcado tres goles para la selección estadounidense en esta fase final mundial.

FIFA suspende la roja de Balogun

“En virtud del Artículo 27 del Código de Procedimiento de Defensa, la aplicación de la suspensión automática de partidos para el jugador estadounidense Folarin Balogun queda suspendida por un período de prueba de un (1) año.”

Balogun había recibido una tarjeta roja en el minuto 64 de la victoria de Estados Unidos en los dieciseisavos de final contra Bosnia y Herzegovina , partido que finalmente ganó por 2-0.

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