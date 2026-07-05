POLÉMICA. La FIFA suspende la tarjeta roja de Folarin Balogun y está disponible ante Bélgica

El delantero estadounidense Folarin Balogun estará disponible para jugar el lunes en el partido de octavos de final de la Copa Mundial 2026 entre Estados Unidos, país coanfitrión, y Bélgica, que se disputará en el estadio de Seattle, informó la FIFA.

El Comité Disciplinario de la FIFA emitió una actualización el domingo sobre la situación del atacante de 25 años, nacido en Nueva York, que ha marcado tres goles para la selección estadounidense en esta fase final mundial.

FIFA suspende la roja de Balogun

“En virtud del Artículo 27 del Código de Procedimiento de Defensa, la aplicación de la suspensión automática de partidos para el jugador estadounidense Folarin Balogun queda suspendida por un período de prueba de un (1) año.”

Balogun había recibido una tarjeta roja en el minuto 64 de la victoria de Estados Unidos en los dieciseisavos de final contra Bosnia y Herzegovina , partido que finalmente ganó por 2-0.