Cristiano Ronaldo: "Dejaré la selección cuando yo quiera, no cuando digan los demás"

Cristiano Ronaldo aseguró que dejará la selección cuando él quiera, no cuando lo digan los demás, la víspera de su enfrentamiento ante España, en los octavos de final de la Copa del mundo.

"Siempre he dado lo máximo y eso no va a cambiar, juegue o no. Puedo dejarlo cuando yo quiera, no cuando los demás quieran. Siempre son las mismas preguntas, lo más importante es jugar bien y clasificarnos"

Cristiano Ronaldo sobre las criticas

"No vale la pena prestar atención a esas opiniones. No me afectan los comentarios, eso forma parte de todo. Importa el apoyo de los aficionados, todo lo demás es basura", añadió,

"No me falta nada en la vida, ha sido muy generosa conmigo, no voy a ser más Cristiano por ganar un Mundial o no. Trato de disfrutar día a día y con las críticas creces", dijo.