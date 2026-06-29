Mundial 2026: ¿Cuánto dinero se lleva la Selección de Panamá por disputar la fase de grupos?

La Selección de Panamá se lleva una importante suma de dinero luego de disputar la fase de grupos del Mundial 2026.
La FIFA aprobó una bolsa récord de 727 millones de dólares para repartir entre las 48 selecciones participantes, un incremento cercano al 50 % respecto al Mundial de Catar 2022
Con el nuevo formato de 48 selecciones, ninguna federación se marcha del torneo sin recibir una compensación importante. Sin embargo, superar la fase de grupos garantiza un incremento inmediato en el premio económico y permite seguir acumulando ingresos conforme se avanza en las rondas de eliminación directa.