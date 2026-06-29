Mundial 2026: ¿Cuánto dinero se lleva la Selección de Panamá por disputar la fase de grupos? FOTO / FPF

La Selección de Panamá se lleva una importante suma de dinero luego de disputar la fase de grupos del Mundial 2026 .

Las 16 selecciones eliminadas en la fase de grupos de la Copa del Mundo reciben un premio económico de 10,5 millones de dólares cada una. Esta cifra incluye tanto el premio por participar como un aporte destinado a cubrir parte de los gastos de preparación previos al torneo.

La FIFA aprobó una bolsa récord de 727 millones de dólares para repartir entre las 48 selecciones participantes, un incremento cercano al 50 % respecto al Mundial de Catar 2022

Con el nuevo formato de 48 selecciones, ninguna federación se marcha del torneo sin recibir una compensación importante. Sin embargo, superar la fase de grupos garantiza un incremento inmediato en el premio económico y permite seguir acumulando ingresos conforme se avanza en las rondas de eliminación directa.