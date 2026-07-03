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FUTBOL Mundial 2026 -  3 de julio de 2026 - 08:28

Mundial 2026: Partidos para hoy viernes 3 de julio

Las emociones de la Copa Mundial 2026 continúan este viernes 3 de julio con tres choques de alto nivel.

Mundial 2026: Partidos para hoy viernes 3 de julio

Mundial 2026: Partidos para hoy viernes 3 de julio

Foto: FIFA

Las emociones de la Copa Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos, continúan este viernes 3 de julio con tres encuentros de alto nivel en los dieciseisavos de final.

A primera hora, Australia y Egipto de Mohamed Salah se verán las caras en Dallas.

El segundo choque lo disputarán Argentina (primero del grupo J 9 puntos) y Cabo Verde (segundo del H 3 puntos), teniendo además el duelo entre Lionel Messi y Vozinha, el guardameta sensación del torneo.

Finalmente, Colombia y Ghana cerrarán la jornada con un encuentro que promete muchas acciones en Kansas City.

Partidos para hoy, viernes 3 de julio - Copa Mundial 2026

  • Australia vs Egipto - Estadio de Dallas (1:00 pm)
  • Argentina vs Cabo Verde - Estadio de Miami (5:00 pm) en vivo por RPC
  • Colombia vs Ghana - Estadio de Kansas City (8:30 pm) en vivo por RPC

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