Mundial 2026: Partidos para hoy viernes 3 de julio

Las emociones de la Copa Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos, continúan este viernes 3 de julio con tres encuentros de alto nivel en los dieciseisavos de final.

A primera hora, Australia y Egipto de Mohamed Salah se verán las caras en Dallas.

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El segundo choque lo disputarán Argentina (primero del grupo J 9 puntos) y Cabo Verde (segundo del H 3 puntos), teniendo además el duelo entre Lionel Messi y Vozinha, el guardameta sensación del torneo.

Finalmente, Colombia y Ghana cerrarán la jornada con un encuentro que promete muchas acciones en Kansas City.

Partidos para hoy, viernes 3 de julio - Copa Mundial 2026