Mundial 2026: Partidos para hoy viernes 3 de julio

Las emociones de la Copa Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos, continúan este viernes 3 de julio con tres encuentros de alto nivel en los dieciseisavos de final.
El segundo choque lo disputarán Argentina (primero del grupo J 9 puntos) y Cabo Verde (segundo del H 3 puntos), teniendo además el duelo entre Lionel Messi y Vozinha, el guardameta sensación del torneo.
Finalmente, Colombia y Ghana cerrarán la jornada con un encuentro que promete muchas acciones en Kansas City.
Partidos para hoy, viernes 3 de julio - Copa Mundial 2026
- Australia vs Egipto - Estadio de Dallas (1:00 pm)
- Argentina vs Cabo Verde - Estadio de Miami (5:00 pm) en vivo por RPC
- Colombia vs Ghana - Estadio de Kansas City (8:30 pm) en vivo por RPC