Mundial 2026: Federico Valverde rompe el silencio tras la eliminación de Uruguay.

El capitán de la selección uruguaya, Federico Valverde, se pronunció este jueves sobre la eliminación de La Celeste de la Copa del Mundial 2026 y dijo sentir "una responsabilidad enorme por su país".

"Asumo la derrota. Asumo por completo la responsabilidad de no haber podido cumplir con mi deber hacia la selección y hacia ustedes", escribió el jugador del Real Madrid en su cuenta de Instagram.

En su último partido en la Copa del Mundo, el equipo sudamericano perdió por 1-0 ante España, resultado que lo dejó en el tercer lugar del Grupo H con apenas dos puntos de nueve posibles. Antes había igualado 1-1 con Arabia Saudí y 2-2 con Cabo Verde.

Días después de este encuentro, Valverde dijo que posiblemente "nunca logre superar otra eliminación en primera ronda", recordando lo que fue el paso de la selección uruguaya por el Mundial de Catar.

Declaraciones de Federico Valverde tras la eliminacación del Mundial 2026

"Siento una responsabilidad enorme por mi país. Es un orgullo que me llena el alma. Hice todo lo que estuvo a mi alcance: me preparé física y emocionalmente e intenté no volver a repetir lo que pasó, trabajando duro durante toda la temporada. Pero, evidentemente, no alcanzó", añadió el jugador.

"Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura", continuó Valverde y aclaró que "bajo ningún punto de vista" renunciará a representar a la selección de su país.

Valverde cerró su posteo con la promesa de que no abandonará La Celeste "sin dejarla en lo más alto".

El pronunciamiento del jugador se da pocos días después de que el argentino Marcelo Bielsa se despidiera como seleccionador de Uruguay.

En esa instancia, el técnico argentino desmintió en rueda de prensa cualquier problema con Valverde, a quien dedicó agradecimientos y elogios por su compromiso y versatilidad táctica y aseguró que nunca hizo "más concesiones con un jugador" que con Valverde, porque cree que las merece.

FUENTE: EFE