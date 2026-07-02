Colombia vs Ghana: Fecha, hora y dónde ver 16vos del Mundial 2026

La ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 continúa con el enfrentamiento entre Colombia y Ghana. El equipo sudamericano se clasificó como primera de grupo tras vencer a Uzbekistán y a la RD Congo y empatar con Portugal. Por su parte, el equipo africano venció a Panamá, empató con Inglaterra y perdió con Croacia, lo que le llevó a entrar en las eliminatorias como una de las mejores terceras.