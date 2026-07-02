Colombia vs Ghana: Fecha, hora y dónde ver 16vos del Mundial 2026

La ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 continúa con el enfrentamiento entre Colombia y Ghana. El equipo sudamericano se clasificó como primera de grupo tras vencer a Uzbekistán y a la RD Congo y empatar con Portugal. Por su parte, el equipo africano venció a Panamá, empató con Inglaterra y perdió con Croacia, lo que le llevó a entrar en las eliminatorias como una de las mejores terceras.
El ganador de este partido llegará a los octavos de final, donde se enfrentará a Suiza o una de las mejores terceras el martes 7 de julio en Vancouver.
COLOMBIA VS GHANA: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN EL MUNDIAL 2026
- Fecha: Viernes, 3 de julio de 2026
- Hora: 8:30 p.m.
- Lugar: Estadio de Kansas City
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y más detalles en las redes sociales de RPC Deportes