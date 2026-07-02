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FUTBOL Mundial 2026 -  2 de julio de 2026 - 17:42

Colombia vs Ghana: Fecha, hora y dónde ver 16vos del Mundial 2026

Las selecciones de Colombia y Ghana chocarán en un duelo de la ronda de 32 de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Colombia vs Ghana: Fecha

Colombia vs Ghana: Fecha, hora y dónde ver 16vos del Mundial 2026

FOTO: IA

La ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 continúa con el enfrentamiento entre Colombia y Ghana. El equipo sudamericano se clasificó como primera de grupo tras vencer a Uzbekistán y a la RD Congo y empatar con Portugal. Por su parte, el equipo africano venció a Panamá, empató con Inglaterra y perdió con Croacia, lo que le llevó a entrar en las eliminatorias como una de las mejores terceras.

Jugadores como Luis Díaz, James Rodríguez o Antoine Semenyo están entre los futbolistas más destacados de este duelo de dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026.

El ganador de este partido llegará a los octavos de final, donde se enfrentará a Suiza o una de las mejores terceras el martes 7 de julio en Vancouver.

COLOMBIA VS GHANA: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN EL MUNDIAL 2026

  • Fecha: Viernes, 3 de julio de 2026
  • Hora: 8:30 p.m.
  • Lugar: Estadio de Kansas City
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y más detalles en las redes sociales de RPC Deportes

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