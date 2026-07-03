Mundial 2026: Suiza vence sin problemas a Argelia y se instala en los octavos de final.

Suiza se clasificó este jueves a los octavos de final del Mundial 2026 al obtener un triunfo sin dificultades por 2-0 frente a Argelia en un partido de la segunda fase jugado en la ciudad canadiense de Vancouver.

Suiza se medirá en octavos, el martes 7 de julio nuevamente en Vancouver, con el vencedor del juego de este viernes entre Colombia y Ghana.

Esta es la primera vez en sus cinco participaciones en la Copa del Mundo que la selección helvética supera una ronda de eliminación directa.

Jugó mejor Argelia tras el pitido de inicio y tuvo dos acercamientos al área de Suiza con la velocidad por el flanco derecho de Rafik Belghali que, sin embargo, en dos centros precisos, no tuvo respuesta de Houssem Abouar ni del veterano de 35 años Riyad Mahrez.

Suiza empezó ganando temprano el partido

Sin embargo, Suiza fue el que abrió la cuenta a los diez minutos con un gol a boca de jarro convertido por el delantero Breel Embolo, quien cayéndose empujó la pelota ante la mirada impotente del portero Luca Zidane, después de un frenético cambio de ritmo por la izquierda de la principal estrella de la Nati, Johan Manzambi.

Los suizos comprendieron que era por la banda izquierda donde tenían espacio y libertad para hacerle daño a Argelia y buscaron más goles, no solo con el habilidoso Manzambi sino con Rubén Vargas, el hijo de un inmigrante dominicano que le imprime el sello latinoamericano a la selección helvética.

El partido tuvo un ritmo intenso porque los argelinos no se dieron por vencidos y buscaron el empate con determinación, aunque sin claridad al visitar la puerta de Suiza, que terminó el primer tiempo arrinconada a la espera de poder ampliar la ventaja en una jugada de contraataque.

Segunda parte productiva para Suiza

No la consiguió en el periodo inicial, pero sí en el primer minuto de la segunda parte porque salió a presionar a Argelia en su área y aprovechó un doble error defensivo de los norafricanos para convertir el 2-0 con un zapatazo de Dan Ndoye desde la medialuna que mandó la pelota al palo derecho de Zidane.

Enseguida, Argelia volvió a meter en su terreno a Suiza, pero también pareció que la Nati eligió apertrecharse para manejar el resultado y sentenciar el triunfo jugando a la contra.

Tras la pausa de hidratación, ambos equipos hicieron dos modificaciones en la nómina: Argelia para refrescar el ataque y lograr pronto el descuento, Suiza para poblar más la media cancha y defenderse, así tuviera que sacar a Manzambi y a Vargas, los dos más rápidos y hábiles de su ataque.

Fue un riesgo el que tomó el técnico suizo Murat Yakin, porque Fabien Rieder, sustituto de Vargas, se perdió el 3-0 de manera increíble con el arco a placer al impactar mal la pelota. Por suerte, los cambios no rindieron frutos en los argelinos y poco sufrimiento tuvieron los ganadores hasta oír el pitido final.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, vio desde el palco VIP del estadio de Vancouver la clasificación de la selección de su país y aplaudió emocionado la victoria

FUENTE: EFE