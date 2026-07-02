Mundial 2026: Cristiano Ronaldo mantiene vivo el sueño del título FOTO: EFE/EDUARDO LIMA

Cristiano Ronaldo y Luka Modric se buscaron antes que nadie en el centro del campo. Se abrazaron, intercambiaron banderines y eligieron campo como dos capitanes que han compartido una época, seis temporadas en el Real Madrid y una admiración mutua que sobrevivió a la distancia. En Toronto, el Portugal 2-1 Croacia de los 16vos de final del Mundial 2026 no era solo una eliminatoria: era una frontera sentimental.

Cristiano Ronaldo #FIFAWorldCup | #PORCRO pic.twitter.com/zdK6Tpb9ms — G A R A (@_gjr7) July 3, 2026 Con 41 años Ronaldo y 40 Modric, dos de los cuatro futbolistas que han superado las 200 internacionalidades, el partido tenía aire de despedida. Para uno de ellos, casi con toda seguridad, era el último encuentro de un Mundial.

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