Mundial 2026: Cristiano Ronaldo mantiene vivo el sueño del título

Cristiano Ronaldo y Luka Modric se buscaron antes que nadie en el centro del campo. Se abrazaron, intercambiaron banderines y eligieron campo como dos capitanes que han compartido una época, seis temporadas en el Real Madrid y una admiración mutua que sobrevivió a la distancia. En Toronto, el Portugal 2-1 Croacia de los 16vos de final del Mundial 2026 no era solo una eliminatoria: era una frontera sentimental.
Modric se despidió del Mundial 2026
Portugal evitó que lo fuera para Cristiano, que volvió a marcar en su sexto torneo mundialista, primero en fase eliminatoria y condenó a Modric a una eliminación cruel, en una noche en la que Croacia rozó la prórroga y se quedó sin el cruce ante España, que este jueves derrotó por 3-0 a Austria.
FUENTE: EFE