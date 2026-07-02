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FUTBOL Mundial 2026 -  2 de julio de 2026 - 21:54

Mundial 2026: Cristiano Ronaldo mantiene vivo el sueño del título

La Selección de Portugal alarga el último baile de Cristiano Ronaldo y acaba con el Mundial 2026 de Luka Modric.

Mundial 2026: Cristiano Ronaldo mantiene vivo el sueño del título

Mundial 2026: Cristiano Ronaldo mantiene vivo el sueño del título

FOTO: EFE/EDUARDO LIMA

Cristiano Ronaldo y Luka Modric se buscaron antes que nadie en el centro del campo. Se abrazaron, intercambiaron banderines y eligieron campo como dos capitanes que han compartido una época, seis temporadas en el Real Madrid y una admiración mutua que sobrevivió a la distancia. En Toronto, el Portugal 2-1 Croacia de los 16vos de final del Mundial 2026 no era solo una eliminatoria: era una frontera sentimental.

Con 41 años Ronaldo y 40 Modric, dos de los cuatro futbolistas que han superado las 200 internacionalidades, el partido tenía aire de despedida. Para uno de ellos, casi con toda seguridad, era el último encuentro de un Mundial.

Modric se despidió del Mundial 2026

Portugal evitó que lo fuera para Cristiano, que volvió a marcar en su sexto torneo mundialista, primero en fase eliminatoria y condenó a Modric a una eliminación cruel, en una noche en la que Croacia rozó la prórroga y se quedó sin el cruce ante España, que este jueves derrotó por 3-0 a Austria.

FUENTE: EFE

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