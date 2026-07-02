Cecilio Waterman anunció su retiro de la Selección de Panamá

El delantero panameño Cecilio Waterman confirmó que pondrá fin a su ciclo con la Selección de Panamá tras concluir su participación en la Copa Mundial 2026 .

A sus 35 años, el atacante que milita en la Universidad de Concepción de la Primera División de Chile, cierra un capítulo importante en su vida, tras debutar con Panamá en 2010. Protagonizó anotaciones decisivas en momentos históricos para el fútbol panameño, como el gol en el Estadio SoFi, donde eliminó a Estados Unidos y clasificó a la final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Mensaje de Cecilio Waterman

Hoy toca despedirme de mi amada Selección de Panamá

Es difícil encontrar las palabras precisas cuando se cierra el capítulo más importante de una carrera. Fueron años llenos de emociones, alegrías, sacrificios y momentos que se quedarán grabados para siempre en mi alma.

Defendí esta camiseta en 52 partidos, viviendo cada minuto y cada segundo con el inmenso orgullo de haber nacido CANALERO. Cada vez que escuché nuestro himno, cada vez que llevé el escudo sobre el pecho, sentí el privilegio más grande que puede tener un futbolista: representar a su país.

Tuve la enorme dicha de cumplir el sueño máximo de cualquier jugador, como es disputar un Mundial con mi amada Panamá.

Cada entrenamiento, cada viaje, cada concentración y cada partido son recuerdos que guardaré para siempre en mi corazón

También tuve el privilegio de celebrar 14 goles con toda mi gente. Catorce abrazos que nunca fueron solo míos, sino de un país entero. Cada grito de gol, cada abrazo y cada celebración fueron momentos que compartimos como una sola familia, unidos por los colores de nuestra bandera

Hoy dejo de ser jugador de la Selección Mayor de Panamá, pero jamás dejaré de ser un hincha fiel. Viviré cada partido con la misma pasión con la que defendí esta camiseta, alentando desde donde me toque estar, porque el amor por Panamá nunca termina

Gracias a mis compañeros, a todos los cuerpos técnicos que confiaron en mí, a cada persona que trabajó silenciosamente para que esta Selección siguiera creciendo y, sobre todo, gracias a mi pueblo panameño, que siempre estuvo a nuestro lado en las victorias y en los momentos más difíciles.

Mi corazón llevará por siempre grabada a fuego el águila harpía, símbolo de la fuerza, la grandeza y el orgullo de nuestra tierra. Ese escudo será parte de mí hasta el último de mis días.

Hoy me despido de la cancha, pero nunca de mi país.

Porque el privilegio de vestir esta camiseta termina, pero el orgullo de ser PANAMEÑO es para toda la vida.