BÉISBOL Béisbol -  13 de julio de 2026 - 11:16

FEDEBEIS anuncia el inicio del Campeonato Nacional U23 de Béisbol

FEDEBEIS anunció el inicio del Campeonato Nacional U23 de Béisbol para este jueves 16 de julio con la participación de 6 equipos.

FEDEBEIS anuncia el inicio del Campeonato Nacional U23 de Béisbol

FEDEBEIS anuncia el inicio del Campeonato Nacional U23 de Béisbol

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) anunció este mediodía que el III Campeonato Nacional de Béisbol U23 se pondrá en marcha este jueves 16 de julio con 3 partidos y 6 equipos.

El torneo se pone en marcha con el partido entre la preselección nacional U18 y el equipo de Azuero, teniendo como sede el estadio de béisbol de la Academia Mariano Rivera desde las 7:00 p.m.

En esa misma primera fecha, Metro recibe a Oeste en el estadio Rod Carew a eso de las 7:00 p.m. y Coclé se mide a Occidente en el estadio Justino Salinas de La Chorrera, también a las 7:00 p.m.

FEDEBEIS anuncia el inicio del U23

El viernes 17 y el sábado 18 se vuelven a medir los equipos de Azuero y la Preselección Nacional U18 en la Academia Mariano Rivera, en horarios de 7:00 p.m. y 12:00 m.d. respectivamente.

El 17 y 18 Metro también recibe a Oeste en el Rod Carew desde las 7:00 p.m. y 12:00 medio día respectivamente y Coclé ante Occidente en los mismos horarios, los días 17 y 18, para cerrar la primera jornada del torneo.

El Campeonato Nacional U23 servirá para escoger a la preselección nacional de la categoría que jugará en el Campeonato Mundial de Managua, Nicaragua a finales de año.

También se informa que la preselección nacional U18 jugará el Nacional U23 como parte de su preparación camino al Pre Mundial de la categoría a jugarse en Santo Domingo, República Dominicana este año

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