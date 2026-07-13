FEDEBEIS anuncia el inicio del Campeonato Nacional U23 de Béisbol

La Federación Panameña de Béisbol ( FEDEBEIS ) anunció este mediodía que el III Campeonato Nacional de Béisbol U23 se pondrá en marcha este jueves 16 de julio con 3 partidos y 6 equipos.

El torneo se pone en marcha con el partido entre la preselección nacional U18 y el equipo de Azuero, teniendo como sede el estadio de béisbol de la Academia Mariano Rivera desde las 7:00 p.m.

En esa misma primera fecha, Metro recibe a Oeste en el estadio Rod Carew a eso de las 7:00 p.m. y Coclé se mide a Occidente en el estadio Justino Salinas de La Chorrera, también a las 7:00 p.m.

FEDEBEIS anuncia el inicio del U23

El viernes 17 y el sábado 18 se vuelven a medir los equipos de Azuero y la Preselección Nacional U18 en la Academia Mariano Rivera, en horarios de 7:00 p.m. y 12:00 m.d. respectivamente.

El 17 y 18 Metro también recibe a Oeste en el Rod Carew desde las 7:00 p.m. y 12:00 medio día respectivamente y Coclé ante Occidente en los mismos horarios, los días 17 y 18, para cerrar la primera jornada del torneo.

El Campeonato Nacional U23 servirá para escoger a la preselección nacional de la categoría que jugará en el Campeonato Mundial de Managua, Nicaragua a finales de año.

También se informa que la preselección nacional U18 jugará el Nacional U23 como parte de su preparación camino al Pre Mundial de la categoría a jugarse en Santo Domingo, República Dominicana este año