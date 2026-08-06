Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá vence a República Dominicana y sigue invicto FOTO / Comité Olímpico de Panamá

La novena de Panamá superó 4-3 a la República Dominicana para mejorar su récord a 4-0 en la super ronda del béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 .

El equipo de casa anotó en la mismísima primera entrada en las piernas de Gilberto Celestino que llegó a home tras una jugada de doble matanza.

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Pero en la parte baja de ese episodio Panamá le dio vuelta al partido. Primero Carlos Muñoz conectó imparable al jardín derecho para traer al plato a Edgar Muñoz. Luego Erasmo Caballero aprovechó para anotar luego de un error en el tiro del lanzador César Valdez a la primera base.

La tercera anotación llegó en la baja de la segunda cuando Héctor Rayo pegó un elevado de sacrificio al jardín derecho para que anotara Joshwan Wright.

En la siguiente entrada aprovechando un nuevo error de la defensa local, anotó Abraham Rodríguez.

Pero en la quinta entrada los locales se acercaron por una carrera, primero Raimel Tapia tras un rodado de Ricardo Céspedes y luego un imparable del emergente Omar Meregildo para la anotación de Diego Hernández.

Próximo partido de Panamá

Panamá sigue este mismo jueves en el duelo ante Puerto Rico, nuevamente en condición de local. El partido se disputará desde las 2:00 p.m. (hora de Panamá) en el Estadio Juan Marichal.