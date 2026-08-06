FÚTBOL Fútbol Internacional -  6 de agosto de 2026 - 10:09

Hernán Medford: "Panamá es un país que ha crecido mucho en el fútbol"

"Todos los partidos son complicados, no hay ningún partido fácil. Vayan entendiendo que el fútbol es complicado", expresó Hernán Medford.

Hernán Medford: Panamá es un país que ha crecido mucho en el fútbol

Hernán Medford: "Panamá es un país que ha crecido mucho en el fútbol"

FOTO / Saprissa

"Todos los partidos son complicados, no hay ningún partido fácil, entonces para que ustedes vayan entendiendo esa parte. Vayan entendiendo que el fútbol es complicado", expresó Hernán Medford en conferencia de prensa tras el triunfo de Saprissa ante Alianza FC.

"Irrespetamos a veces al rival, como que el Saprissa puede entrar y meterle cinco, seis al rival caminando, no, tenemos a un rival al frente que tenemos que respetar, pero parece que ustedes a veces algunos si no le metemos cinco a los panameños...que mal equipo, un poco respeto también al fútbol panameño que ha crecido bastante o vayan y pregunten cómo quedó el Olimpia".

Siguió diciendo que Panamá es un país que ha crecido mucho en el fútbol y que Olimpia también sacó un resultado apretado (ante UMECIT).

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