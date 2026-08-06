Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Partidos para hoy 6 de agosto en el béisbol FOTO / Comité Olímpico de Panamá

Repasa los partidos que hay para hoy jueves 6 de agosto en la super ronda del béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

La novena de Panamá sigue su paso firme luego de sumar un nuevo triunfo en el torneo. En esta ocasión superaron a los locales por una pizarra de 4-3.

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