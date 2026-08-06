Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Partidos para hoy 6 de agosto en el béisbol

Repasa los partidos que hay para hoy jueves 6 de agosto en la super ronda del béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
Con esta victoria, los dirigidos por Alberto Macré llegan a una marca de 4-0 en la Super Ronda para asegurar un puesto en la final donde buscarán la medalla de oro, algo inédito en este torneo para los panameños.
Partidos para hoy en el béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
- Nicaragua vs Cuba a las 10:00 A.M.
- Puerto Rico vs Panamá a las 2:00 P.M.
- Colombia vs República Dominicana a las 6:00 P.M.