Mundial 2026: Thomas Christiansen confirma que Adalberto Carrasquilla podría jugar ante Ghana.

Thomas Christiansen confirmó en rueda de prensa la presencia de Adalberto Carrasquilla en el debut de la selección de Panamá ante Ghana en la Copa Mundial 2026

El director técnico indicó que "Coco" no se encuentra al cien por ciento, pero podrá estar en el banco de suplentes, y dependiendo de la situación del partido, podría tener minutos.

"No está al cien por cien, va a estar en el banquillo. Vamos a ver cómo se va desarrollando el partido de mañana. Si es para el siguiente partido también está bien, pero hay que ir poco a poco. Si mañana por cualquier cosa hay que jugarla toda, vamos hacerlo si lo creemos necesario."

Carrasquilla y Mejía se mantienen, Griffith y Gunn salen de la concentración

Además, confirmó que se mantendrán los mismos jugadores convocados a la cita mundialista, mientras que los reservas John Gunn y Víctor Griffith vuelven a sus clubes, quienes solicitaron que regresen.

"Se van a mantener los mismos 26 que teníamos inicialmente, ha habido una muy buena y positiva recuperación de "Coco" Y Mejía. Víctor Griffith y John Gunn vuelven con sus equipos, que ya nos ha solicitado que regresen."

Panamá hará mañana su debut en la Copa Mundial 2026, cuando enfrenten a la selección de Ghana en el estadio de Toronto, a las 6:00 P.M. hora de Panamá.