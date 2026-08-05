Campeonato Sub-20 de CONCACAF: Panamá no pudo contra México en los cuartos de final

El sueño de clasificar al Mundial de la Selección de Panamá Sub-20 terminó, luego de caer 4-0 ante México en los Cuartos de Final del Campeonato Sub-20 de CONCACAF , en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México.

La primera anotación del encuentro llegó al minuto 34' con un golpe de cabeza de Juan Echilvestre, tras una mala salida del guardameta Alberto Ruiz en el centro de Gamboa.

¡Final del Partido ! Termina la participación de #PanamáSub20 en el Campeonato Sub20 de CONCACAF, tras caer en su partido ante México en los 4tos de final. 4-0 Estadio Cuauhtémoc ESPN y Disney + @tvnradio965 y @rpc_radio #MareaQueLate pic.twitter.com/lXhmlgUaxE

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En el segundo tiempo, el "Tri" sentenció la victoria con goles de Hugo Camberos (57), Orozco al 75' y Ramírez al 88'.

Panamá se queda sin mundial - Campeonato Sub-20 de CONCACAF

Con el resultado, México avanza a las Semifinales donde enfrentará a Canadá. El equipo también aseguró un lugar en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.