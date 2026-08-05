FUTBOL Marea Roja -  5 de agosto de 2026 - 23:00

Campeonato Sub-20 de CONCACAF: Panamá no pudo contra México en los cuartos de final

México ganó y dejó en el camino a la Selección de Panamá Sub-20 en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF.

Campeonato Sub-20 de CONCACAF: Panamá no pudo contra México en los cuartos de final

Campeonato Sub-20 de CONCACAF: Panamá no pudo contra México en los cuartos de final

FOTO: SELECCIONES MENORES

El sueño de clasificar al Mundial de la Selección de Panamá Sub-20 terminó, luego de caer 4-0 ante México en los Cuartos de Final del Campeonato Sub-20 de CONCACAF, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México.

La primera anotación del encuentro llegó al minuto 34' con un golpe de cabeza de Juan Echilvestre, tras una mala salida del guardameta Alberto Ruiz en el centro de Gamboa.

En el segundo tiempo, el "Tri" sentenció la victoria con goles de Hugo Camberos (57), Orozco al 75' y Ramírez al 88'.

Panamá se queda sin mundial - Campeonato Sub-20 de CONCACAF

Con el resultado, México avanza a las Semifinales donde enfrentará a Canadá. El equipo también aseguró un lugar en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.

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