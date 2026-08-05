Campeonato Sub-20 de CONCACAF: Panamá no pudo contra México en los cuartos de final

El sueño de clasificar al Mundial de la Selección de Panamá Sub-20 terminó, luego de caer 4-0 ante México en los Cuartos de Final del Campeonato Sub-20 de CONCACAF, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México.
En el segundo tiempo, el "Tri" sentenció la victoria con goles de Hugo Camberos (57), Orozco al 75' y Ramírez al 88'.
Panamá se queda sin mundial - Campeonato Sub-20 de CONCACAF
Con el resultado, México avanza a las Semifinales donde enfrentará a Canadá. El equipo también aseguró un lugar en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.