Mundial 2026: Thomas Cristiansen anuncia que Adalberto Carrasquilla no jugará ante Croacia

Thomas Christiansen, entrenador de la selección de Panamá habló con RPC previo a duelo ante Croacia y reveló una nueva información sobre el mediocampista Adalberto Carrasquilla, quien llegó tocado a la Copa Mundial 2026 .

Christiansen destacó que hubo un retroceso en la recuperación del mediocampista de Pumas de la Liga MX.

No verá acción ante Croacia en el Mundial 2026

"El equipo, el país entero estábamos ilusionados con como estaba evolucionando con la lesión y esperábamos tenerlo disponible para el partido de mañana y no podrá ser, así que recemos para que llegue al siguiente", mencionó Christiansen.

"Coco" llegó a la competición luego de sufrir una lesión en la Final de la Liga MX, una de la que no se ha podido recuperar por completo para estrenarse en la cita mundialista.

Con la mira puesta para nuevo cara a cara mundialista

"Croacia se volvió a meter en el partido ante Inglaterra, que para mi es uno de los candidatos para ganar el título y mucho respeto de la calidad de los jugadores de Croacia y eso es lo que vamos a enfrentar mañana, con respeto pero pensando en nuestras opciones", finalizó el seleccionador hispano danés.