Ferran Torres realiza lanzamiento de honor con José Caballero como receptor en el Yankee Stadium

Ferran Torres , autor del gol que entregó a la selección española de fútbol su segunda Copa del Mundo el pasado 19 de julio, hizo este martes el lanzamiento de apertura en el partido que los Yankees de New York disputaban en el Yankee Stadium contra los Cardenales de San Luis en las Grandes Ligas y con el panameño José Caballero actuando como receptor.

Ferran, de 26 años y delantero del Barcelona, acudió al encuentro invitado por los Yanquis con una camiseta de la franquicia neoyorquina que mostraba el número siete.

Hace poco más de dos semanas, Ferran anotó el gol decisivo en la prórroga de la final del Mundial de 2026 contra Argentina.

Ferran Torres, que se encuentra en una gira de medios por Estados Unidos, dejó abierta la puerta a un posible cambio de aires este verano al declarar que está a la espera de "tomar la decisión correcta" sobre su futuro que, en principio, pasa por renovar con el conjunto azulgrana o firmar por el PSG.

"Tengo contrato (hasta el 30 de junio de 2027) con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé", dijo Torres en una reciente entrevista al programa 'Today Show' de la cadena NBC.

El lanzamiento de Ferran Torres en el Yankee Stadium