Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Partidos de fútbol para hoy miércoles 5 de agosto

Este miércoles 5 de agosto continúan las acciones del fútbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, con acción panameña en semifinales en Santo Domingo.
Partidos para hoy del fútbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
México vs Panamá Sub-21 a las 3:00 P.M. en el Estadio Moca 85, Moca, en vivo en el Youtube de Centro Caribe Sports.
Colombia vs. Venezuela a las 6:00 P.M. en el Estadio Moca 85, Moca.
La selección de Panamá dirigida por César Aguilar finalizaron en la segunda posición del grupo B con 6 puntos y en su último partido golearon 3-0 a Cuba con goles de Sinisterra y un doblete de Rubén Collymore.
Por su parte, México fue líder del grupo A con 7 unidades y en su último choque vencieron 4-1 a Guatemala.