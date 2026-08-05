Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Partidos de fútbol para hoy miércoles 5 de agosto

Este miércoles 5 de agosto continúan las acciones del fútbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 , con acción panameña en semifinales en Santo Domingo.

Un gran reto para los panameños, en un choque por el boleto a la final de la competición.

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Partidos para hoy del fútbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México vs Panamá Sub-21 a las 3:00 P.M. en el Estadio Moca 85, Moca, en vivo en el Youtube de Centro Caribe Sports.

Colombia vs. Venezuela a las 6:00 P.M. en el Estadio Moca 85, Moca.

La selección de Panamá dirigida por César Aguilar finalizaron en la segunda posición del grupo B con 6 puntos y en su último partido golearon 3-0 a Cuba con goles de Sinisterra y un doblete de Rubén Collymore.

Por su parte, México fue líder del grupo A con 7 unidades y en su último choque vencieron 4-1 a Guatemala.