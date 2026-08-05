Campeonato Sub-20 de CONCACAF: Partidos para hoy miércoles 5 de agosto

El Campeonato Sub-20 de CONCACAF continua este miércoles 5 de agosto, con acción panameña, en uno de los dos emocionantes duelos en territorio mexicano.
Partidos para hoy en el Campeonato sub-20 de CONCACAF
Canadá vs Jamaica a las 5:30 P.M. en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México.
México vs Panamá Sub-20 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México a las 9:30 P.M.
El ganador avanzará a las Semifinales del Campeonato Sub-20 Masculino de Concacaf 2026 y asegurará un lugar en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.
Panamá alcanzó los Cuartos de Final como el mejor tercer lugar de la Fase de Grupos, tras finalizar con récord de 1-1-1 y seis goles anotados, pero ahora enfrentarán un reto de mayor calibre.