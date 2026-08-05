MAREA ROJA Marea Roja -  5 de agosto de 2026 - 07:56

Campeonato Sub-20 de CONCACAF: Partidos para hoy miércoles 5 de agosto

Conoce a continuación los partidos que se llevarán a cabo este miércoles 5 de agosto en el Campeonato Sub-20 de la CONCACAF.

Campeonato Sub-20 de CONCACAF: Partidos para hoy miércoles 5 de agosto

Campeonato Sub-20 de CONCACAF: Partidos para hoy miércoles 5 de agosto

FOTO: FEPAFUT

El Campeonato Sub-20 de CONCACAF continua este miércoles 5 de agosto, con acción panameña, en uno de los dos emocionantes duelos en territorio mexicano.

La llave de Cuartos de Final enfrenta choques de gran nivel, con ya clasificados equipos en las semifinales, luego de los partidos del día de ayer.

Partidos para hoy en el Campeonato sub-20 de CONCACAF

Canadá vs Jamaica a las 5:30 P.M. en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México.

México vs Panamá Sub-20 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México a las 9:30 P.M.

El ganador avanzará a las Semifinales del Campeonato Sub-20 Masculino de Concacaf 2026 y asegurará un lugar en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Panamá alcanzó los Cuartos de Final como el mejor tercer lugar de la Fase de Grupos, tras finalizar con récord de 1-1-1 y seis goles anotados, pero ahora enfrentarán un reto de mayor calibre.

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