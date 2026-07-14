Arsenal confirma llegada de Leandro Trossard al Besiktas

El Arsenal confirmó este martes el “acuerdo” con el Besiktas para el traspaso del extremo internacional belga Leandro Trossard al club turco, pendiente del reconocimiento médico y la formalización del contrato.

Leandro Trossard rumbo al Besiktas “Con una tarifa de transferencia acordada (el Arsenal no ha revelado la cantidad, que, según la prensa inglesa, está en torno a unos 20 millones de euros entre fijos y variables), a Leo, de 31 años, se le ha concedido permiso para viajar a Estambul para someterse a un examen médico y completar los trámites de su traslado al club de la Super Liga Turca”, informó el club inglés en un comunicado.

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