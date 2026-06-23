Thomas Christiansen: "Hemos muerto con las botas puestas"

Thomas Christiansen destacó el trabajo de los jugadores de la Selección de Panamá luego de la derrota ante Croacia en el segundo partido del Mundial 2026.

"Hemos jugado bien, hemos muerto con las botas puestas, con nuestra identidad y lo único que puedo decir es que estoy orgullo de mis jugadores, ha hecho un partidazo, hemos jugado de tú a tú con Croacia y el fútbol es lo que tiene, una clara que tienen, la meten y la verdad que no nos generaron demasiado peligro, creo que fuimos valientes en este partido y otra vez, orgulloso de nuestros muchachos", dijo Thomas.

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"Esto es un Mundial, hay que competir, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo", añadió el DT de Panamá.

También dijo: "Sabíamos que era difícil, hemos estado muy bien y sólo tenemos que felicitar a los jugadores".